最飆 ETF 00981A加入季季配戰局 3、6、9、12月除息

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

主動統一台股增長（00981A）加入季季配戰局！根據統一投信26日公告，主動統一台股增長收益分配頻率由「按年分配」調整為「按季分配」，調整自2026年2月26日起生效，除息時間在每年的3月、6月、9月、12月，預計首次收益分配時程將在2026年3月2日公布預估配息金額、3月13日公布實際配息金額、並於3月17日除息、配息收益預估於4月10日到帳。

統一投信強調，主動統一台股增長的投資策略並未改變，仍聚焦追求成長型股票資本增值，非以高股息為投資主軸，竭力為投資人爭取超額報酬。至於收益分配機制旨在提供投資人ETF淨值增長的分紅機會，收益分配機制調整僅為配息頻率改變，將原本的年配息收益分為四個季度發放，提供投資人更靈活的現金流規劃。

目前主動式台股ETF共有六檔，主動統一台股增長之外，主動野村台灣50是年配、主動復華未來50採半年配，主動野村臺灣優選、主動群益台灣強棒以及主動安聯台灣高息則是季配。

以成立以來表現觀察（採淨值含息計算至24日），主動統一台股增長67.74%、主動野村臺灣優選54.94%、主動群益台灣強棒46.72%、主動野村台灣50達31.50%、主動安聯台灣高息12.30%、主動復華未來50達5.91%。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00981A主動統一台股增長 ETF

