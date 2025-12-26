00982A選股避開成分股重疊性過高與「爛股拖累」！陳重銘：打敗0050是基本要求

2025年第2季，主動型ETF開始粉墨登場，特點是由「基金經理人」主動選股，基金名稱會標註「主動式」，證券編碼第六碼為A，例如主動群益台灣強棒（00982A）。為甚麼要推出主動型ETF？回顧一下2023年，AI議題開始引爆，相關概念股的廣達（2382）、緯創（3231）、英業達（2356）、技嘉（2376）...紛紛出現翻倍行情。

由於台灣的好公司就那麼幾間，加上被動型ETF越發越多，指數邏輯又大同小異，結果ETF持股的重複性過高，「同漲同跌」的情況日益普遍，股市變得不甚健全。因此主管機關開始解封「主動型ETF」，讓投資人有不同的選擇，特點列表如下：

被動式、主動式ETF的差別 ETF 被動式ETF 主動式ETF 追蹤指數 有 沒有 經理人 不選股 主動選股 更換成分股 定期 隨時 基金管理費率 低 較高 人為影響 極低 高

1.降低重複性

由經理人主動選股，就可以避開成分股重疊性過高的困擾。

2.機動性高

一般被動型ETF通常半年或一年才更換成分股，無法對最新的局勢做出立即的修正。主動式ETF的優勢在於靈活性，一旦發生重大事件，可以根據最新市場狀況，立即調整持股來趨吉避凶。

3.避免「爛股」拖累績效

2021年台化（1326）股價最高為95.5元，後來股價一路溜滑梯，但是因為市值夠大仍停留在0050裡面，直到2025年股價跌破30元才被剃除，但是這段期間就影響到0050的績效表現。2025年9月0050剃除台泥，也是相同的劇本。如果是主動型ETF，經理人可以在第一時間剔除爛股，馬上停損就不會有後續的損失。

4.經理費較高

被動型ETF因為是追蹤指數，經理人不選股所以經理費較低。主動型ETF必須要有團隊來研究，所以經理費較高。但如果主動型報酬率高過被動型，不需要糾結於一點點的經理費差距。

代號 名稱 最高經理費 配息頻率 00980A 主動野村 0.75% 季配 00981A 主動統一 1.20% 年配 00982A 主動群益 0.80% 季配 0050 台灣50 0.15% 半年配

5.經理人表現

主動型經理人在追求超額報酬的同時，也可能出現較大的虧損，必須避開波動過大的ETF。

主動型ETF就是靠專業團隊選股，目的是獲取打敗大盤的超額報酬。對我來說，「打敗0050」是主動型ETF的基本要求，畢竟主動型ETF投資人付出更高的經理費用，必須從報酬率中取得更多的回報。

然而主動型ETF也才問世半年多，目前的好績效可以維持下去嗎？有人說主動型是好命，剛好碰到多頭行情，萬一將來空頭來襲，說不定表現就很差了？還是先觀察一下會比較好？

這種說法其實有點似是而非，如果是一家剛上市的公司，營運不一定穩健，確實要多花點時間觀察。主動式ETF是持有一籃子的股票，這些公司也都經歷過股災的洗禮，並非初生之犢喔！而且操盤的經理人，也都不是剛入股市的小白，投信公司一定會挑經驗豐富，經歷過大小股災的經理人來接手。

主動式ETF的績效，還是會受到人為的影響，「投信團隊」跟「明星經理人」是兩大觀察重點。如果一家投信過去推出的基金表現都很不錯，表示有優秀的研究團隊可以信賴；另外就是看ETF經理人的過去表現，是否穩定且戰功彪炳。

當然啦，最後還是要用數據來說話，如果一檔主動型ETF的報酬率，可以持續穩定的勝過0050，就是理想的主動型ETF。今年是主動式ETF元年，就讓我們持續追蹤下去。

◎本文內容已獲 不敗教主-陳重銘 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。