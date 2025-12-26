快訊

桃園女檢吳亞芝踩紅線！洩密詐團律師男友 職務法庭判罰俸10月

Google Gemini AI訂閱省錢大招！舊帳號可用、通過1認證、5人共用每月54元

全黑拉布拉多「相思病發作」褪色變熊貓狗 獸醫檢查結果讓全家人看傻眼

00982A選股避開成分股重疊性過高與「爛股拖累」！陳重銘：打敗0050是基本要求

聯合新聞網／ 不敗教主 陳重銘
2025年第2季主動型ETF登場，特色是由經理人主動選股、證券代號第六碼為A，像主動群益台灣強棒（00982A）。主動式相較被動式可降低持股重複、調整更機動，但管理費較高且人為影響更大，最後仍要回到數據檢驗，能否長期穩定勝過0050才是關鍵。圖／聯合報系資料照片
2025年第2季主動型ETF登場，特色是由經理人主動選股、證券代號第六碼為A，像主動群益台灣強棒（00982A）。主動式相較被動式可降低持股重複、調整更機動，但管理費較高且人為影響更大，最後仍要回到數據檢驗，能否長期穩定勝過0050才是關鍵。圖／聯合報系資料照片

2025年第2季，主動型ETF開始粉墨登場，特點是由「基金經理人」主動選股，基金名稱會標註「主動式」，證券編碼第六碼為A，例如主動群益台灣強棒（00982A）。為甚麼要推出主動型ETF？回顧一下2023年，AI議題開始引爆，相關概念股的廣達（2382）、緯創（3231）、英業達（2356）、技嘉（2376）...紛紛出現翻倍行情。

⭐2025總回顧

由於台灣的好公司就那麼幾間，加上被動型ETF越發越多，指數邏輯又大同小異，結果ETF持股的重複性過高，「同漲同跌」的情況日益普遍，股市變得不甚健全。因此主管機關開始解封「主動型ETF」，讓投資人有不同的選擇，特點列表如下：

被動式、主動式ETF的差別

ETF

被動式ETF

主動式ETF

追蹤指數

沒有

經理人

不選股

主動選股

更換成分股

定期

隨時

基金管理費率

較高

人為影響

極低

1.降低重複性

由經理人主動選股，就可以避開成分股重疊性過高的困擾。

2.機動性高

一般被動型ETF通常半年或一年才更換成分股，無法對最新的局勢做出立即的修正。主動式ETF的優勢在於靈活性，一旦發生重大事件，可以根據最新市場狀況，立即調整持股來趨吉避凶。

3.避免「爛股」拖累績效

2021年台化（1326）股價最高為95.5元，後來股價一路溜滑梯，但是因為市值夠大仍停留在0050裡面，直到2025年股價跌破30元才被剃除，但是這段期間就影響到0050的績效表現。2025年9月0050剃除台泥，也是相同的劇本。如果是主動型ETF，經理人可以在第一時間剔除爛股，馬上停損就不會有後續的損失。

4.經理費較高

被動型ETF因為是追蹤指數，經理人不選股所以經理費較低。主動型ETF必須要有團隊來研究，所以經理費較高。但如果主動型報酬率高過被動型，不需要糾結於一點點的經理費差距。

代號

名稱

最高經理費

配息頻率

00980A

主動野村

0.75%

季配

00981A

主動統一

1.20%

年配

00982A

主動群益

0.80%

季配

0050

台灣50

0.15%

半年配

5.經理人表現

主動型經理人在追求超額報酬的同時，也可能出現較大的虧損，必須避開波動過大的ETF。

主動型ETF就是靠專業團隊選股，目的是獲取打敗大盤的超額報酬。對我來說，「打敗0050」是主動型ETF的基本要求，畢竟主動型ETF投資人付出更高的經理費用，必須從報酬率中取得更多的回報。

然而主動型ETF也才問世半年多，目前的好績效可以維持下去嗎？有人說主動型是好命，剛好碰到多頭行情，萬一將來空頭來襲，說不定表現就很差了？還是先觀察一下會比較好？

這種說法其實有點似是而非，如果是一家剛上市的公司，營運不一定穩健，確實要多花點時間觀察。主動式ETF是持有一籃子的股票，這些公司也都經歷過股災的洗禮，並非初生之犢喔！而且操盤的經理人，也都不是剛入股市的小白，投信公司一定會挑經驗豐富，經歷過大小股災的經理人來接手。

主動式ETF的績效，還是會受到人為的影響，「投信團隊」跟「明星經理人」是兩大觀察重點。如果一家投信過去推出的基金表現都很不錯，表示有優秀的研究團隊可以信賴；另外就是看ETF經理人的過去表現，是否穩定且戰功彪炳。

當然啦，最後還是要用數據來說話，如果一檔主動型ETF的報酬率，可以持續穩定的勝過0050，就是理想的主動型ETF。今年是主動式ETF元年，就讓我們持續追蹤下去。

◎本文內容已獲 不敗教主-陳重銘 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00982A主動群益台灣強棒 0050元大台灣50 ETF 成分股 經理人

延伸閱讀

羅傑斯再喊2026「史詩級崩盤」！網不買單酸「狼來了」：喊久總會中一次

中信金（2891）為何一路創高？大多數散戶早就被洗到場外…剩ETF在默默掃貨

千張00878一季領48萬很爽？若當初是選0050…切老：少賺了近2000萬

月投8000元ETF怎麼配？網勸「若現金流無虞」一律買市值型

相關新聞

0050明年還可閉眼買？楚狂人點出關鍵：盤整年…報酬不一定好看

財經創作者楚狂人於影音中，以元大台灣50（0050）為例，分享他對2026年市場環境與投資策略的看法。他直言，0050仍然可以作為投資工具，但投資人不宜對未來報酬抱持過高期待。 一、區間盤整下

主動ETF龍頭動了！00981A年配「魔轉」成季配息…保留部位取得收益不衝突

市場規模最大的主動式ETF主動統一台股增長（00981A），即將調整收益分配節奏。統一投信表示，已取得金管會核准，00981A的配息頻率將由原本的「年配息」改為「季配息」，未來除息時點規劃落在每年3月

ETF 成交王00990A持續溢價 提醒投資人需留意合理價位

主動元大AI新經濟（00990A）連日成為ETF成交王，但因海外ETF有額度上限，目前元大投信已經暫停受理初級市場申購，...

00982A選股避開成分股重疊性過高與「爛股拖累」！陳重銘：打敗0050是基本要求

2025年第2季，主動型ETF開始粉墨登場，特點是由「基金經理人」主動選股，基金名稱會標註「主動式」，證券編碼第六碼為A，例如主動群益台灣強棒（00982A）。為甚麼要推出主動型ETF？回顧一下202

最飆 ETF 00981A加入季季配戰局 3、6、9、12月除息

主動統一台股增長（00981A）加入季季配戰局！根據統一投信26日公告，主動統一台股增長收益分配頻率由「按年分配」調整為...

首檔動態調整股債比 ETF 今掛牌 00982T持有台積電、鴻海等指標股

平衡型ETF再添新兵，平衡兆豐台美動能（00982T）26日掛牌上市，最新規模為5億元、IPO價格為10元，淨值9.99...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。