ETF 成交王00990A持續溢價 提醒投資人需留意合理價位

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
00990A呈現溢價幅度較高的狀況，提醒進行交易前，請務必審慎評估可能的投資風險及自身風險承受度，並請多加留意主動式ETF折溢價風險及其商品特性。資料來源：元大投信官網
主動元大AI新經濟（00990A）連日成為ETF成交王，但因海外ETF有額度上限，目前元大投信已經暫停受理初級市場申購，然次級市場在需求大於供給之下，溢價幅度也是一日比一日高，26日盤中市價一度來到10.73元，連帶溢價（市價大於淨值）幅度超過5%，提醒投資人進場前須謹慎評估，留意合理折溢價。

主動元大AI新經濟12月2日成立，12月22日上市，初次發行募集設有200億元額度上限，在募集期間就已經吸金199.85億元，改寫國內主動式ETF募集新紀錄，但也因在外受益權單位總數達可募集額度上限，自12月23日起暫停受理初級市場申購，元大投信雖然已於12月16日送出第一次追加募集申請，但新額度仍有待主管機關們核准。

元大投信也在官網公告：因目前「元大全球AI新經濟主動式ETF證券投資信託基金」（00990A）呈現溢價幅度較高的狀況，提醒您：進行交易前，請務必審慎評估可能的投資風險及自身風險承受度，並請多加留意主動式ETF折溢價風險及其商品特性。

根據元大投信官網資料，主動元大AI新經濟目前投資區域以布局美股占多數，比例為68.46%，檔數44檔；其次為台灣11.89%，檔數5檔；日本5.73%，檔數6檔；韓國1.41%，檔數3檔。

前十大持股及權重依序為NVIDIA 8.19%、ALPHABET 6.21%、台積電5.92%、BROADCOM 5.89%、MICROSOFT 5.68%、LUMENTUM 3.12%、APPLOVIN 3.01%、AMAZON 2.79%、台達電2.49%、MICRON TECHNOLOGY 2.47%。

除了台積電（2330）之外，台股部分還有台達電（2308）、台光電（2383）、健策（3653）以及奇鋐（3017）入列成分股。

目前盤面上鎖定海外股票市場的主動式ETF共有五檔，除了主動元大AI新經濟外，還有主動統一全球創新、主動中信ARK創新、主動摩根美國科技以及主動台新龍頭成長。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

