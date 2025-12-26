首檔動態調整股債比 ETF 今掛牌 00982T持有台積電、鴻海等指標股

平衡型ETF再添新兵，平衡兆豐台美動能（00982T）26日掛牌上市，最新規模為5億元、IPO價格為10元，淨值9.99元，目前追蹤指數股票比重約82.08%、債券比重約17.91%，主要持股包含台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）等指標股均入列等。

臺灣證券交易所董事長林修銘指出，自主管機關開放主動式及平衡型ETF以來，包含今日掛牌的平衡兆豐台美動能在內，證交所已有15檔新型態ETF上市，累計資產規模突破1,500億元，顯示投資人對於新型態金融商品的肯定，也為台灣ETF市場注入強勁的成長動能，證交所也將持續協助主管機關推動亞洲資產管理中心政策，讓臺灣資本市場持續展現強韌與活力。

根據兆豐投信官網資料，00982T的持股約29檔，其中，前十大持股及權重依序為台積電24.80%、鴻海11.75%、聯發科8.99%、聯電3.74%、緯穎3.40%、日月光投控3.33%、國巨3.13%、廣達3.13%、光寶科技2.84%、華碩2.73%。

平衡兆豐台美動能追蹤臺灣指數公司彭博台美動能多資產平衡指數，結合台股與美國公債的資產特質，依據指數預設的股市表現條件，在積極、穩健、保守及特殊等四種不同情境中， 自動切換股債配置比例高低。

平衡兆豐台美動能於12月16日成立，採新台幣計價，ETF類型為平衡式ETF，保管銀行是元大銀行，採半年配息一次，ETF經理人是張嘉祐，經理費為0.8%、保管費為0.14%~0.18%。

兆豐投信指出，面對全球金融市場高波動與多重不確定性，單一資產已難以應付長期投資需求，透過股債配置與動態調整機制，建立更具韌性的投資組合，將成為未來資產配置的重要方向。平衡兆豐台美動能結合台灣股票市場成長動能與美國長天期公債的防禦特性，並透過系統化指標進行股債比重調整，靈活調整股債的特色，期望在不同市場情境下，兼顧報酬機會與風險控管。

平衡型ETF是今年新開放的產品，除平衡兆豐台美動能之外，已經掛牌的還有平衡凱基雙核收息14.07億元。平衡凱基美國TOP的10.35億元，不過，平衡兆豐台美動能是第一檔能根據股市表現、自動調整股債比例的「條件式」平衡型ETF。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。