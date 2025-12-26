快訊

數字說話了！昨是今非的總統賴清德最沒資格談憲政

張文被查扣物品疑恐怖「燒夷彈」 若附著皮膚將釀嚴重傷害

經典賽／好消息！城島健司表態：軟銀不會反對徐若熙打WBC

小資族其實不一定要先買0050？存股哥：高股息也可股息像獎勵機制

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
對偏保守的小資族而言，不一定一開始就要存0050。先用零股存高股息ETF，透過現金流建立信心與紀律，等本金與心態成熟後，再轉向市值型或提高風險承擔，是一種可持續的存股思路。（本報系資料庫）
對偏保守的小資族而言，不一定一開始就要存0050。先用零股存高股息ETF，透過現金流建立信心與紀律，等本金與心態成熟後，再轉向市值型或提高風險承擔，是一種可持續的存股思路。（本報系資料庫）

上個月有篇文章提到用零股戰術買0050，那如果是偏好領息、存股性傾向比較保守的小資族、剛出社會的年輕人也一定要買0050嗎？其實不一定，提供另外一套存股思路給各位參考，就是零股戰術買高股息ETF

⭐2025總回顧

存股是一套必須將時間拉長的投資方式，個人認為期間至少要十年才會明顯有感，因此可持續性是存股中相當重要的一個環節，如果這中間因為市場、環境、個人因素而中斷存股，那最後成果將大打折扣。

存股傾向較保守的人或小資族可以先以高股息ETF作為起手，先試著零股參與市場，建立良好的存股觀念與心態，並且高股息有現金流，股息就很像存股的獎勵機制，會不斷激勵你去做「存股」這個動作。

等到本金稍有規模，後期可以再以市值型甚至槓桿來衝高本金跟現金流，那前期以高股息起手先解決的是心態面，讓你有更健全的心態及抗壓性去參與市場，在後期有更好的心理狀態去承擔更高的風險。

我自己就是以這種方式存上來的（先金融股後高股息），雖然前期零股慢慢累積真的很無感，但這幾年加上槓桿跟市值型之後，個人認為資產跟現金流累積速度並沒有特別慢，是一種以守為攻、後發先至的方式。

當然高股息的標的比較不像市值型那麼純粹，各高股息間還是有強弱跟殖利率高低之分，慎選適合自己的標的及彈性存股策略，並且長期持有、股息再投入，才是存股這套方式能成功的關鍵。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 ETF 零股 市值型 心態 現金流 規模 資產

延伸閱讀

中信金（2891）為何一路創高？大多數散戶早就被洗到場外…剩ETF在默默掃貨

擇時投資很聰明？往往最折磨人…0050定期定額：選哪天買「驚人差距」曝光

千張00878一季領48萬很爽？若當初是選0050…切老：少賺了近2000萬

同樣買美股00757與009811免選邊站…是兄弟檔搭配！成長與均衡派

相關新聞

小資族其實不一定要先買0050？存股哥：高股息也可股息像獎勵機制

上個月有篇文章提到用零股戰術買0050，那如果是偏好領息、存股性傾向比較保守的小資族、剛出社會的年輕人也一定要買0050嗎？其實不一定，提供另外一套存股思路給各位參考，就是零股戰術買高股息ETF。

同樣買美股00757與009811免選邊站…是兄弟檔搭配！成長與均衡派

統一投信在影音中針對同樣布局美股的ETF進行比較，說明統一FANG+（00757）與統一美國50（009811）在定位上其實具有高度互補性。 影片指出，00757主要投資美國市值型科技龍頭企業，

千張00878一季領48萬很爽？若當初是選0050…切老：少賺了近2000萬

一早打開臉書馬上看到一則新聞，一位老翁在00878上市時買了1000張放著，然後過去幾年每年將股息再投入又多累積了200張00878，共累積了1200張，現在一季「爽領」48萬股息。 編輯推薦9

擇時投資很聰明？往往最折磨人…0050定期定額：選哪天買「驚人差距」曝光

你是在投資，還是在玩「猜猜樂」？還記得在Covid-19股災時，有位投資朋友跟我分享，他在大跌前離開市場，因為幸運躲過不少虧損，當下其實蠻得意的。 但沒多久後，他卻跟我說自己開始後悔了。 因為股市

月投8000元ETF怎麼配？網勸「若現金流無虞」一律買市值型

投資標的選擇不易！一名30歲網友發文表示，每月可投入ETF金額約8000元，猶豫該「全押市值型」還是先買高股息創造現金流、再把股息轉投市值型，引發留言討論。回覆多數傾向「不缺現金流就直接市值型」，認為高股息並不會憑空增加資金，反而可能拉低長期報酬；也有少數網友主張若現金流需求明確，可用配息做再投入。

首檔納入技術分析 ETF 兆豐00982T今日正式掛牌

兆豐金控旗下子公司兆豐投信所發行的兆豐台美動能股債平衡 ETF（00982T）26日於證交所正式掛牌上市。兆豐金控總經理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。