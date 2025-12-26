小資族其實不一定要先買0050？存股哥：高股息也可股息像獎勵機制

上個月有篇文章提到用零股戰術買0050，那如果是偏好領息、存股性傾向比較保守的小資族、剛出社會的年輕人也一定要買0050嗎？其實不一定，提供另外一套存股思路給各位參考，就是零股戰術買高股息ETF。

存股是一套必須將時間拉長的投資方式，個人認為期間至少要十年才會明顯有感，因此可持續性是存股中相當重要的一個環節，如果這中間因為市場、環境、個人因素而中斷存股，那最後成果將大打折扣。

存股傾向較保守的人或小資族可以先以高股息ETF作為起手，先試著零股參與市場，建立良好的存股觀念與心態，並且高股息有現金流，股息就很像存股的獎勵機制，會不斷激勵你去做「存股」這個動作。

等到本金稍有規模，後期可以再以市值型甚至槓桿來衝高本金跟現金流，那前期以高股息起手先解決的是心態面，讓你有更健全的心態及抗壓性去參與市場，在後期有更好的心理狀態去承擔更高的風險。

我自己就是以這種方式存上來的（先金融股後高股息），雖然前期零股慢慢累積真的很無感，但這幾年加上槓桿跟市值型之後，個人認為資產跟現金流累積速度並沒有特別慢，是一種以守為攻、後發先至的方式。

當然高股息的標的比較不像市值型那麼純粹，各高股息間還是有強弱跟殖利率高低之分，慎選適合自己的標的及彈性存股策略，並且長期持有、股息再投入，才是存股這套方式能成功的關鍵。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。