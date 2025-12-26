同樣買美股00757與009811免選邊站…是兄弟檔搭配！成長與均衡派

統一投信在影音中針對同樣布局美股的ETF進行比較，說明統一FANG+（00757）與統一美國50（009811）在定位上其實具有高度互補性。

影片指出，00757主要投資美國市值型科技龍頭企業，成分股包括蘋果、輝達、微軟、亞馬遜以及Meta等，屬於高度聚焦科技產業的ETF，適合偏好科技股成長性的投資人。

相較之下，009811則一次涵蓋美國市值前50大企業，產業分布更為廣泛，除科技股外，也納入金融、消費、通訊與醫療等產業的龍頭公司，兼顧成長性與抗震性，定位相對穩健。

在配息機制方面，統一投信說明，00757並不配息，而是將成分股股息反映在ETF淨值成長上，過去也曾成為首檔每股淨值突破百元的海外股票型ETF。

若投資人有現金流需求，則可考慮每半年配息一次的009811。

統一投信進一步表示，若投資人希望同時參與美國科技成長動能，又兼顧大型龍頭企業的穩定配置，兩檔ETF可視為「兄弟檔」進行搭配布局，以分散單一產業集中風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。