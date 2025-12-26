首檔納入技術分析 ETF 兆豐00982T今日正式掛牌

兆豐金控旗下子公司兆豐投信所發行的兆豐台美動能股債平衡 ETF（00982T）26日於證交所正式掛牌上市。兆豐金控總經理張傳章於掛牌典禮中擔任嘉賓致詞。台灣 ETF 市場近年發展迅速，產品類型與投資策略持續創新，兆豐投信長期深耕資產管理領域，致力以專業研究與制度化投資機制，協助投資人因應快速變動的市場環境。

面對全球金融市場高波動與多重不確定性，單一資產已難以應付長期投資需求，透過股債配置與動態調整機制，建立更具韌性的投資組合，將成為未來資產配置的重要方向。兆豐投信發行的00982T 結合台灣股票市場成長動能與美國長天期公債的防禦特性，並透過系統化指標進行股債比重調整，靈活調整股債的特色，期望在不同市場情境下，兼顧報酬機會與風險控管。

兆豐投信持續推出具前瞻性與差異化的金融商品，00982T 的上市，不僅展現兆豐投信在 ETF 創新設計上的研究實力，也為投資人提供可作為核心資產配置的新選擇，「自動化」股債靈活調整省時省力，特別適合中長期投資與定期定額族群。

展望未來，兆豐投信將持續以穩健經營為核心，結合國際市場視野與在地投資經驗，深化多元資產與 ETF 產品布局，為台灣資本市場注入更多創新動能，陪伴投資人穩健前行。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。