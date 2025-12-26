快訊

數字說話了！昨是今非的總統賴清德最沒資格談憲政

張文被查扣物品疑恐怖「燒夷彈」 若附著皮膚將釀嚴重傷害

經典賽／好消息！城島健司表態：軟銀不會反對徐若熙打WBC

首檔納入技術分析 ETF 兆豐00982T今日正式掛牌

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

兆豐金控旗下子公司兆豐投信所發行的兆豐台美動能股債平衡 ETF（00982T）26日於證交所正式掛牌上市。兆豐金控總經理張傳章於掛牌典禮中擔任嘉賓致詞。台灣 ETF 市場近年發展迅速，產品類型與投資策略持續創新，兆豐投信長期深耕資產管理領域，致力以專業研究與制度化投資機制，協助投資人因應快速變動的市場環境。

⭐2025總回顧

面對全球金融市場高波動與多重不確定性，單一資產已難以應付長期投資需求，透過股債配置與動態調整機制，建立更具韌性的投資組合，將成為未來資產配置的重要方向。兆豐投信發行的00982T 結合台灣股票市場成長動能與美國長天期公債的防禦特性，並透過系統化指標進行股債比重調整，靈活調整股債的特色，期望在不同市場情境下，兼顧報酬機會與風險控管。

兆豐投信持續推出具前瞻性與差異化的金融商品，00982T 的上市，不僅展現兆豐投信在 ETF 創新設計上的研究實力，也為投資人提供可作為核心資產配置的新選擇，「自動化」股債靈活調整省時省力，特別適合中長期投資與定期定額族群。

展望未來，兆豐投信將持續以穩健經營為核心，結合國際市場視野與在地投資經驗，深化多元資產與 ETF 產品布局，為台灣資本市場注入更多創新動能，陪伴投資人穩健前行。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

兆豐金控 資本市場

延伸閱讀

羅傑斯再喊2026「史詩級崩盤」！網不買單酸「狼來了」：喊久總會中一次

印度股票基金有戲 投信：可分批加碼

「T系列」ETF越來越多…00980T、00981T、00982T！詹璇依拆解：股債比例、再平衡、適合誰

迎明年經濟新局／全球利差縮小 美債告別輝煌

相關新聞

小資族其實不一定要先買0050？存股哥：高股息也可股息像獎勵機制

上個月有篇文章提到用零股戰術買0050，那如果是偏好領息、存股性傾向比較保守的小資族、剛出社會的年輕人也一定要買0050嗎？其實不一定，提供另外一套存股思路給各位參考，就是零股戰術買高股息ETF。

同樣買美股00757與009811免選邊站…是兄弟檔搭配！成長與均衡派

統一投信在影音中針對同樣布局美股的ETF進行比較，說明統一FANG+（00757）與統一美國50（009811）在定位上其實具有高度互補性。 影片指出，00757主要投資美國市值型科技龍頭企業，

千張00878一季領48萬很爽？若當初是選0050…切老：少賺了近2000萬

一早打開臉書馬上看到一則新聞，一位老翁在00878上市時買了1000張放著，然後過去幾年每年將股息再投入又多累積了200張00878，共累積了1200張，現在一季「爽領」48萬股息。 編輯推薦9

擇時投資很聰明？往往最折磨人…0050定期定額：選哪天買「驚人差距」曝光

你是在投資，還是在玩「猜猜樂」？還記得在Covid-19股災時，有位投資朋友跟我分享，他在大跌前離開市場，因為幸運躲過不少虧損，當下其實蠻得意的。 但沒多久後，他卻跟我說自己開始後悔了。 因為股市

月投8000元ETF怎麼配？網勸「若現金流無虞」一律買市值型

投資標的選擇不易！一名30歲網友發文表示，每月可投入ETF金額約8000元，猶豫該「全押市值型」還是先買高股息創造現金流、再把股息轉投市值型，引發留言討論。回覆多數傾向「不缺現金流就直接市值型」，認為高股息並不會憑空增加資金，反而可能拉低長期報酬；也有少數網友主張若現金流需求明確，可用配息做再投入。

首檔納入技術分析 ETF 兆豐00982T今日正式掛牌

兆豐金控旗下子公司兆豐投信所發行的兆豐台美動能股債平衡 ETF（00982T）26日於證交所正式掛牌上市。兆豐金控總經理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。