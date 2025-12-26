千張00878一季領48萬很爽？若當初是選0050…切老：少賺了近2000萬

一早打開臉書馬上看到一則新聞，一位老翁在00878上市時買了1000張放著，然後過去幾年每年將股息再投入又多累積了200張00878，共累積了1200張，現在一季「爽領」48萬股息。

一季48萬，一年就有近200萬的股息了，一般人看到這個數字當然會很興奮。但其實這又是一個只看「絕對值」就做出心理反應，缺乏客觀比較的例子。

我們應該要思考的是，如果在這個投資故事開始時的同年（2020年）將這筆資金改放到大盤，例如追蹤台灣50的0050，結果會如何？00878跟0050的績效差距才是更客觀的比較。

我算了一下，這老翁的財力其實不簡單，在2020年要買下1000張00878，以當時上市價格15.05元來計算，也要有1500萬以上的現金。

我用同樣本金1500萬，從2020年開始，每年股息再投入的方式來比較00878對0050至今的績效，結果就如圖所示。0050累計股息399萬，只比00878的419萬少了20萬而已，但總市值卻足足比00878多出1990萬，近兩千萬台幣的差距。

所以媒體和網友所說的「爽領」其實是「輸慘了」。六年下來，慘輸大盤130%績效，少賺了近2000萬。或者可以說投資0050的投資人，跟00878的投資人一樣可以爽領股息外，還多賺了2000萬的增值。

市值型ETF的優勢是可以兼顧股息和成長性，但高股息ETF為了滿足馬上拿到現金的心理需求，放棄的其實是更重要的複利：企業長期的成長。

如果你把你的ETF想成是一家公司，而你願意將每年從這家公司拿到的股息再投入買進它更多的股份，那這意義幾乎等同你信任這家企業把每年的盈餘都拿來投入未來的成長和擴張上。但給出高股息的企業為什麼能給出高股息呢？

通常，一家已經不需要那麼多現金來擴張市場和增加競爭力的公司才會願意將更多的盈餘發給股東。而以長期複利來說，你拿走的股息是提早領走的一部分企業價值，當股息離開企業後，它們就無法再被公司利用來賺取更多的成長，它們的複利之路就結束了。

所以，如果你希望將股息再投資，那你一定要確認公司的成長性是夠強的，但高股息ETF剛好是放掉了這個標準，為了優先考量股息，對成長性「退而求其次」。

此外，00878追求ESG更像是一個美好的投資理念，但台股大盤或台灣50指數不需要被ESG給限制，哪裡有錢就去哪裡賺，更能順應科技與國際政經發展趨勢，當然賺錢能力就更強了。

股息重不重要？當然重要，我自己也是優先挑選會發放股息的企業。但要提醒你，股息再重要，都沒有企業的成長性來得重要。

企業的未來成長性雖然不像每年會進帳的股息來的確定，但成功投資的精髓正是願意晚點吃棉花糖，願意勇敢擁抱現在還看不到的財富。忍受一點點的不確定性，但可以迎來更豐厚的回報，只要你還能多活個好幾年，你都應該願意接受一點的不確定性。

◎本文內容已獲 切老滾雪球 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。