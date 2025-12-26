擇時投資很聰明？往往最折磨人…0050定期定額：選哪天買「驚人差距」曝光

你是在投資，還是在玩「猜猜樂」？還記得在Covid-19股災時，有位投資朋友跟我分享，他在大跌前離開市場，因為幸運躲過不少虧損，當下其實蠻得意的。

但沒多久後，他卻跟我說自己開始後悔了。

因為股市大跌時，他始終覺得「應該還會跌更多」，所以空手觀望、遲遲沒有進場。結果沒想到才過幾個月，市場就快速反彈，他不但沒撿到便宜，反而卡在「現在追會不會太高？」的焦慮裡。

這其實是很多人都踩過的坑。

看起來很聰明的擇時進出，實際上往往很折磨。

大多數試圖預測市場底部的人，最後都沒買在底部，反而在情緒最激動的時候衝進場，又在最恐慌的時候賣掉。

不是你不夠努力，而是人類的大腦，天生就不適合做交易。貪婪與恐懼，會讓我們一次又一次高估自己的判斷能力。

所以，要在市場中長期活下來，最簡單、也最有效的方法，其實只有一個：

「承認我們無法預測未來。」

也正因為這樣，我一直很推崇定期定額這種投資方式。

設定好每個月發薪日自動扣款，不管市場大漲還是大跌，都照紀律買進。市場大漲時，你買到的股數變少，但整體資產價值提高；市場大跌時，帳面看起來縮水，但同樣的錢能買到更多單位數。

投資，從此變成一個無聊、卻長期有效的機械式動作。

很多人會問我：「就算定期定額，那每個月什麼時候買，真的不重要嗎？」

為了回答這個問題，我用YP-Finance的工具回測了0050定期定額的結果。

假設每個月只有三種投入方式：每個月報酬率最高的那一天、每個月報酬率最低的那一天，以及每個月固定在第一個交易日投入。

結果其實很有趣。

長期年化報酬率大約是：

最佳時點：約13.8% 最差時點：約13.32% 每月第一個交易日：約13.53%

換句話說，就算你真的沒有買在每個月「最漂亮」的那一天，長期下來，差距也只是0.x個百分點。

真正拉開結果的，從來不是你挑對了哪一天，而是你有沒有持續投入，一直留在市場裡。

市場不缺機會，缺的是你願不願意一直都在場內。

投資是為了讓生活更好，而不是讓你每天盯盤、心驚膽跳。

你已經開始定期定額了嗎？還是在場外持續等待那個「完美買點」呢？

◎本文內容已獲 小資yp投資理財筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。