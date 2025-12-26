聽新聞
高股息ETF 逢低布局

經濟日報／ 記者徐牧民/台北報導
台股高息ETF近半年來含息報酬率前十名
台股高息ETF近半年來含息報酬率前十名

台股今年來歷經震盪，時序邁入年末，雖長線多頭氣勢不減，但短線高檔震盪在所難免。投信業者建議，可趁回檔之際，逢低布局高股息ETF，成長與收益雙效一次達成。

觀察半年來高股息ETF含息報酬表現，其中以群益半導體（00927）收益最為亮眼，報酬率達26.9%，凱基優選30（00938）也有23.4%的報酬，其餘前十名中也都不錯的表現。

市場法人表示，大盤高檔震盪下，接下來面臨的挑戰更為複雜，此時也凸顯主動選股、靈活調整的重要性。投資策略應採成長股與價值股並重來因應大區間操作。現階段值高檔震盪之際，建議投資人可續抱台股高股息ETF，並搭配其餘操作，透過股性互補讓台股配置更能因應類股頻繁輪動。

短線市場雖然有許多雜音，但並非改變AI長線趨勢的轉折點，從產業表現來看，半導體、AI因主流轉換出現短暫拉回，但傳產股中有補漲味道，建議投資人短線避免追高，可趁最近震盪時檢視持股、汰弱留強，布局半導體先進製程、散熱、電源管理等2026年仍具強力成長性的產業。

群益半導體收益ETF（00927）經理人謝明志表示，目前全球AI應用持續擴強，衍生對算力的強勁需求，台灣半導體供應鏈在IT及AI應用仍極具競爭優勢，目前四大雲端服務業者（CSP）與主權基金的資本支出對於AI伺服器部分仍持續增長，加上CSP同步發展其自己的ASIC晶片，可望為台廠帶來相關AI商機。

大華優利高填息30經理人郭修誠指出，市場歷經過去修正，多數有估值過高疑慮之科技股，評價已重回合理區間，下檔風險有限。邁向2026年，法人普遍預估2026年台股企業盈餘可望維持雙位數成長，基本面撐盤下，2026年台股持續看多。

AI引領的多頭趨勢未退，但台股短期震盪難以避免，建議投資人在投資組合中可增加配息穩定、產業持股均衡，且填息能力強的高股息ETF，在維持報酬表現的同時，達到分散投資組合波動、平衡產業曝險的效果。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

