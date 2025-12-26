認識ETF屬性 櫃買教戰

隨著主管機關開放證券投資信託事業發行主動式ETF及被動式多資產ETF，為我國成為「亞洲資產管理中心」奠定紮實基礎。隨新型ETF商品為2025年增添市場動能，也為投資人帶來更多元的投資選擇，櫃買中心提醒，投資人可透過證券編碼原則辨識各種ETF商品屬性。

為利投資人辨識各種ETF商品屬性，股票主動式ETF證券代碼第六碼固定為A，而債券主動式ETF證券代碼第六碼為D，例如，今年櫃買市場掛牌的主動聯博投等入息ETF（00980D）及主動中信非投等債ETF（00981D）等，皆為債券主動式ETF，皆以基金經理投資研究與決策為核心，透過更具彈性的投資組合調整，力求達成特定投資目標或追求較佳報酬。

另外，被動式多資產ETF證券代碼第六碼為T，例如，今年櫃買市場掛牌的平衡凱基美國TOP（00980T），屬被動式多資產ETF（亦稱平衡型ETF），以追蹤、模擬或複製指數為主，特色在於同時配置股票與債券，依固定比例或既定規則進行權重調整，提供投資人「一站式」資產配置選擇。

櫃買中心提醒投資人，ETF商品設計多元，投資前應參閱公開說明書，例如平準金制度，投資人亦應深入了解。金管會已規範ETF採用收益平準金作為收益分配來源時，投信業者應訂有ETF收益分配原則，優先分配股利、利息及已實現資本利得等科目，達收益平準金啟動標準時，才使用收益平準金配息，並納入內部控制制度進行管理。不論是主動式或多資產ETF，都可能採用平準金進行收益分配。

投信投顧公會今年7月發布「ETF採用收益平準金作為收益分配來源實務指引」，明定收益分配原則，包含ETF實際配息率原則不應超過參考配息率、收益平準金使用應訂有啟動標準及使用上限、ETF應訂有收益分配優先順序，並依配息頻率估算優先科目使用金額，此外並提供計算範例與違規態樣，以利投信業者遵循。

是否採用收益平準金機制，通常由業者依據ETF商品的設計目標、投資標的特性及配息政策等因素，依目前監理架構與相關規範進行，相關作業須依規定揭露，供市場與投資人理解。

櫃買中心持續就掛牌審查、交易制度、資訊揭露與投資人教育等面向，協助市場在創新與風險控管間取得平衡。櫃買中心再次呼籲，投資人在購買任何ETF商品前，均應詳閱公開說明書，充分了解產品特性、投資策略、費用結構與風險揭露；投資後亦應持續關注市場變化，留意ETF市價、淨值折溢價情形及市場流動性狀況，審慎管理投資損益及風險。櫃買中心將持續配合主管機關政策方向，深化投資人教育與資訊透明，並與市場參與者共同推動我國ETF市場穩健創新發展。

為協助投資人更充分瞭解主動式ETF與多資產ETF的制度與商品特色，櫃買中心已於官網建置相關專頁，提供清楚、透明的資訊查詢管道，投資人可透過「櫃買中心網站」（www.tpex.org.tw）及「ETF訊息中心」（https://info.tpex.org.tw/ETF/zh/）查詢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。