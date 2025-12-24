快訊

六檔台股ETF領先大盤創新高 績效王00981A續飆

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
六檔股價創高的台股ETF近三月績效PK。資料來源：CMoney 統計至12/24。高瑜君／製表
年底績效趕進度！加權指數距離歷史最高收盤價僅差28.75點，但已有六檔台股ETF收盤價搶先一步創高。其中，主動統一台股增長（00981A）股價強勢上漲至16.5元，帶領投資人一路飆車到年底。00981A近三月、近六月股價漲幅穩居第一，還打敗加權指數和台積電（2330），且近一月的日均成交量逾十萬張，同時笑納績效王和成交王雙冠。

據CMoney統計至24日，全市場台股ETF有六檔收盤價創下新高，包含四檔主動式、兩檔被動式。00981A績效表現格外搶眼，近三月股價漲幅20.35%，大贏加權指數的8.3%、台積電的11.57%。分居第二、第三名的台新臺灣IC設計（00947）、主動野村台灣50（00985A）同期間漲幅也達到17.56%及14.49%。

近六月台積電股價大漲42.38%，帶動加權指數上漲27.87%。六檔股價創高的台股ETF中，00981A近六月股價漲幅更達到51.93%，不僅遠勝加權指數，還比台積電漲幅高近10個百分點。扣除兩檔掛牌未滿半年的台股ETF，其餘三檔的同期間漲幅也都贏過大盤，包括台新臺灣IC設計上漲35.13%、主動野村臺灣優選（00980A）上漲34.59%、中信上櫃ESG 30（00928）上漲33.29%。

主動統一台股增長經理人陳釧瑤指出，台股中長線來看，AI伺服器投資加速趨勢穩固，供應鏈營收獲利持續上修，非AI產業亦緩步復甦，整體企業獲利向上，盤勢維持多頭格局。2026年鎖定三大主軸：一、成長明確且新技術滲透率低的產業鏈，如先進製程、HVDC電源模組/線材、水冷散熱、800G交換器及CCL/PCB新規格；二、進入漲價循環的記憶體與PCB上游材料；三、伺服器機櫃組裝量倍增，相關組裝業者將顯著受惠。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

