台股ETF年末總體檢 這檔ETF鎖定高價股、績效逾37%居冠

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

2025年即將步入尾聲，回顧今年台股表現，AI與半導體產業浪潮推升大盤再創新高，也帶動相關ETF績效水漲船高。根據最新統計數據，截至12月24日，國內台股原型ETF中，今年以來含息報酬率突破30%的ETF共有10檔。其中由中信小資高價30（00894）與野村臺灣新科技50（00935）分居一、二名，含息報酬率皆逾37%，傲視所有台股原型ETF。

三至五名分別為國泰台灣科技龍頭（00881）、元大電子（0053）與富邦科技（0052），報酬率皆在34%至35%間。值得注意的是，報酬率超過30%的10檔ETF，全數與科技、半導體主題型或市值型高度相關。

財經專家分析，00894與00935能繳出逾37%的報酬，主因在於其成分股多為產業龍頭與高價股，這些企業在景氣擴張期往往具有更強的定價能力與獲利爆發力。

00894經理人韓聖弘表示，00894今年績效名列前茅，關鍵在於其獨特的選股因子。其鎖定股價高、具備成長動能的「千金股」與龍頭企業，這類公司通常掌握關鍵技術或市場優勢。2025年AI供應鏈就是台股投資主旋律，00894成分股中有八檔股價翻倍，例如台達電（2308）、台光電（2383）、奇鋐（3017）、緯穎（6669）等，都是重要持股。

韓聖弘表示，觀察00894成分股獲利情況，其平均股東權益報酬率（ROE）高達32.74%，優於台積電（2330）的30.04%，顯示投資人買進00894，就等於買進一籃子獲利能力比台積電更高的頂尖企業。隨著2026年AI應用將從雲端走向邊緣裝置，預期具備技術護城河的高價科技股，可望仍扮演市場領頭羊。

法人建議，投資人若想參與這波科技紅利，不妨透過這些績效名列前茅的ETF進行布局，但也提醒科技型ETF波動相對較大，投資人應視自身風險承受度，採分批布局或定期定額方式介入。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

