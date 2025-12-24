美光股價攀高 16檔持股ETF表現佳

財經YouTuber杉本針對00919、00878進行完整比較，從規模、成分股結構、配息穩定度到二代健保扣費門檻，逐一拆解投資人最關心的實務問題。 杉本指出，截至12月12日，00878資產規模已達4,520億元，穩坐市場「巨獸級」ETF之一；而00919自2022年10月上市以來，資金快速湧入，規模已來到4,130億元，成長速度相當驚人。股價方面，00919約22.1元，略高於00878的21.3元。 在成分股設計上，00919持股40檔、00878為30檔，兩者皆為一年調整兩次。杉本分析，00919選股邏輯偏向半導體與金融族群，而00878則以金融與電腦周邊股為主，產業結構不同，但都是依據各自指數邏輯自然篩選的結果。

