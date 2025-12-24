美光股價攀高 16檔持股ETF表現佳

快訊

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

AI記憶體供不應求，美光股價迭創歷史新高，盤點台股市場有16檔ETF持股美光，周漲幅前三名全都是主動式ETF，包括主動統一全球創新（00988A）、主動摩根美國科技（00989A）、主動台新龍頭成長（00986A）。其中00988A近一周量價最強，股價周漲幅超過4%，每日平均成交量近2萬張，雙雙居冠。

據CMoney統計，16檔持股美光的ETF近一周股價全數上漲，00988A以 4.4% 的周漲幅位居榜首，日均成交量達 19,284張，市值規模達到 94.8 億元，即將挑戰百億元大關。分析師表示，這反映出在AI記憶體題材發酵時，資金高度集中於流動性較佳、且具備主動選股彈性的標的，使得00988A成為投資人參與美光多頭行情的首選門票。

據了解，00988A持有美光權重5.37%，不是全市場最高，但股價表現強勢，法人指出，因主動式ETF具主動選股優勢，00988A同步納入快閃記憶體龍頭SanDisk，掌握AI記憶體超級循環商機。另外00988A成分股還聚焦輝達（NVIDIA）、博通、Google等AI大咖，且布局電力、稀土等未來AI發展不可或缺的戰略族群，為00988A中長線表現提供成長動能。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美光 快閃記憶體 00988A統一全球創新主動式ETF

