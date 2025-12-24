快訊

醉吻富三代人夫 夏宇禾道歉酒後亂性：尊重婚姻「對他沒想法」

張文隨機殺人釀4死 王世堅怒嗆廢死「假仁假義」：不服的人請移民

超尷尬！日本寫真女星辦握手會「排隊人數為0」取消 慘況照片曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

00878、00919價差虧近5萬元...還存股？杉本：配息維持「這數字」就續抱

聯合新聞網／ 杉本來了
杉本分想00878、00919得合裡價區間。台股示意圖／中央社
杉本分想00878、00919得合裡價區間。台股示意圖／中央社

財經YouTuber杉本針對00919、00878進行完整比較，從規模、成分股結構、配息穩定度到二代健保扣費門檻，逐一拆解投資人最關心的實務問題。

⭐2025總回顧

杉本指出，截至12月12日，00878資產規模已達4,520億元，穩坐市場「巨獸級」ETF之一；而00919自2022年10月上市以來，資金快速湧入，規模已來到4,130億元，成長速度相當驚人。股價方面，00919約22.1元，略高於00878的21.3元。

在成分股設計上，00919持股40檔、00878為30檔，兩者皆為一年調整兩次。杉本分析，00919選股邏輯偏向半導體與金融族群，而00878則以金融與電腦周邊股為主，產業結構不同，但都是依據各自指數邏輯自然篩選的結果。

配息頻率方面，兩檔ETF皆採季配息。至於內扣費用，00919約0.45%，00878約0.48%，差距不大，但長期持有仍會對報酬造成影響。杉本提醒，內扣費用是從基金資產中直接扣除，投資人不應忽略。

杉本觀察，2025年第二季以來大型權值股輪動快速，但金融股表現相對落後。他預期，若第四季利率與匯率條件轉佳，金融股有機會補漲，進而帶動00919與00878的整體表現。

針對投資人高度關心的二代健保問題，杉本說明，ETF配息來源可分為股利或盈餘所得、財產交易所得及收益平準金，其中僅「股利或盈餘所得」需計入健保補充保費。

以最新一季資料來看，00919第四季配息100%來自股利或盈餘所得，而00878僅約48.48%屬於該類型，其餘多為財產交易所得。依此推算，單次配息超過2萬元才會被扣健保費，00919持有約37張以內、00878約105張以內，較不易觸及扣費門檻，亦可作為資金配置參考。

以最新配息推算，00919年化殖利率約9.77%，00878約7.5%。杉本認為，這樣的水準在目前市場中屬於偏高，但不應視為長期常態，最終仍可能回歸個股約6%左右的合理區間。

他也設定個人續存標準，若00919每季能維持0.45元以上、00878維持0.4元以上，仍具續抱價值；若跌破此水準，則會暫停加碼，轉而尋找其他標的。

杉本分享自身配置，持有00919共100張、00878約60張，總投入成本約353萬元，在現行配息水準下，每月可創造約2.6萬元現金流，殖利率約8.8%。

以12月12日股價為基準，即便短期資本利得分別虧損38,979元以及-8,593元，但累積配息仍讓整體報酬維持正向。

杉本也計算00919、00878的股價區間，判定出便宜價、合理價、昂貴價：

00919股價以22.1元計，便宜價、合理價、昂貴價，分別為17.4元、21.3元以及25.2元；

00878股價以21.3元計，區間價格分別為16.6元、20.2元及24元。

杉本總結，高股息ETF的核心價值不在短線漲跌，而在能否長期、穩定提供現金流，對生活形成實質支撐，才是存股投資最重要的意義。

◎本文內容已獲 杉本來了 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金

相關新聞

00878、00919價差虧近5萬元...還存股？杉本：配息維持「這數字」就續抱

財經YouTuber杉本針對00919、00878進行完整比較，從規模、成分股結構、配息穩定度到二代健保扣費門檻，逐一拆解投資人最關心的實務問題。 杉本指出，截至12月12日，00878資產規模已達4,520億元，穩坐市場「巨獸級」ETF之一；而00919自2022年10月上市以來，資金快速湧入，規模已來到4,130億元，成長速度相當驚人。股價方面，00919約22.1元，略高於00878的21.3元。 在成分股設計上，00919持股40檔、00878為30檔，兩者皆為一年調整兩次。杉本分析，00919選股邏輯偏向半導體與金融族群，而00878則以金融與電腦周邊股為主，產業結構不同，但都是依據各自指數邏輯自然篩選的結果。

不只0050能抱緊處理…00905、00692、00922等7檔新市值型ETF皆超越大盤表現！

台股今年在AI與半導體族群推動下強勢上揚，截至12月23日，加權指數年漲幅達22.9%。市場資金正從傳統市值型ETF轉向新一代市值型ETF，其中FT臺灣Smart（00905）以17.04元低價、26

降息後債券ETF反跌？小童曝00679B、00933B、00937B關鍵買點：中長線仍看好

是什麼原因導致債券ETF不漲反跌？會跌到哪？還能買嗎？現在最新的關鍵區域又在哪呢？ 首先，影響債券ETF漲跌的關鍵有三個，第一是經濟數據，第二是受這些數據所左右的利率方向，第三也就是利率變動所導致的匯率波動。 以經濟數據來看，撇除CPI、非農等等，先來看美國勞動缺口的部分。

00990A成主動式ETF最熱標的…不只上漲還爆量！網：長期有辦法贏嗎？

台股23日跟隨美股走揚，指數收漲0.57%，市場焦點也快速轉向新掛牌的主動式ETF。甫於12月22日上市的主動元大AI新經濟（00990A），連兩日成為成交量王，漲幅更居全體主動式ETF之冠，引發市場

借鏡「川普帳戶」 立委籲台灣成立「轉大人ETF」

我國2025年前11月出生人數僅9萬8,785人，創下新低，立委郭國文認為，大家看到新世代生活有希望，才願意養小孩。郭國...

統一投信主動式股票型ETF 及基金規模突破2,000億元

今年股市多頭行情，帶動投資人信心，統一投信先後推出兩檔主動式股票型ETF，帶動旗下主動式股票型ETF及基金規模飛越2,0...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。