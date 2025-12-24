00878、00919價差虧近5萬元...還存股？杉本：配息維持「這數字」就續抱

財經YouTuber杉本針對00919、00878進行完整比較，從規模、成分股結構、配息穩定度到二代健保扣費門檻，逐一拆解投資人最關心的實務問題。

杉本指出，截至12月12日，00878資產規模已達4,520億元，穩坐市場「巨獸級」ETF之一；而00919自2022年10月上市以來，資金快速湧入，規模已來到4,130億元，成長速度相當驚人。股價方面，00919約22.1元，略高於00878的21.3元。

在成分股設計上，00919持股40檔、00878為30檔，兩者皆為一年調整兩次。杉本分析，00919選股邏輯偏向半導體與金融族群，而00878則以金融與電腦周邊股為主，產業結構不同，但都是依據各自指數邏輯自然篩選的結果。

配息頻率方面，兩檔ETF皆採季配息。至於內扣費用，00919約0.45%，00878約0.48%，差距不大，但長期持有仍會對報酬造成影響。杉本提醒，內扣費用是從基金資產中直接扣除，投資人不應忽略。

杉本觀察，2025年第二季以來大型權值股輪動快速，但金融股表現相對落後。他預期，若第四季利率與匯率條件轉佳，金融股有機會補漲，進而帶動00919與00878的整體表現。

針對投資人高度關心的二代健保問題，杉本說明，ETF配息來源可分為股利或盈餘所得、財產交易所得及收益平準金，其中僅「股利或盈餘所得」需計入健保補充保費。

以最新一季資料來看，00919第四季配息100%來自股利或盈餘所得，而00878僅約48.48%屬於該類型，其餘多為財產交易所得。依此推算，單次配息超過2萬元才會被扣健保費，00919持有約37張以內、00878約105張以內，較不易觸及扣費門檻，亦可作為資金配置參考。

以最新配息推算，00919年化殖利率約9.77%，00878約7.5%。杉本認為，這樣的水準在目前市場中屬於偏高，但不應視為長期常態，最終仍可能回歸個股約6%左右的合理區間。

他也設定個人續存標準，若00919每季能維持0.45元以上、00878維持0.4元以上，仍具續抱價值；若跌破此水準，則會暫停加碼，轉而尋找其他標的。

杉本分享自身配置，持有00919共100張、00878約60張，總投入成本約353萬元，在現行配息水準下，每月可創造約2.6萬元現金流，殖利率約8.8%。

以12月12日股價為基準，即便短期資本利得分別虧損38,979元以及-8,593元，但累積配息仍讓整體報酬維持正向。

杉本也計算00919、00878的股價區間，判定出便宜價、合理價、昂貴價：

00919股價以22.1元計，便宜價、合理價、昂貴價，分別為17.4元、21.3元以及25.2元； 00878股價以21.3元計，區間價格分別為16.6元、20.2元及24元。

杉本總結，高股息ETF的核心價值不在短線漲跌，而在能否長期、穩定提供現金流，對生活形成實質支撐，才是存股投資最重要的意義。

◎本文內容已獲 杉本來了 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。