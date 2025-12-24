統一投信主動式股票型ETF 及基金規模突破2,000億元

快訊

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

今年股市多頭行情，帶動投資人信心，統一投信先後推出兩檔主動式股票型ETF，帶動旗下主動式股票型ETF及基金規模飛越2,000億元大關。統計至12月22日，統一投信的主動式股票型ETF及基金規模達到2,044.3億元。加上全權委託等各類型資產，統一投信總管理規模已超過6,500億元，逐步朝7,000億元邁進。

截至12月22日，統一投信主動式股票型ETF及基金中，有七檔規模達到百億元等級。其中主動統一台股增長ETF（00981A）自今年5月掛牌以來，規模從28億元成長1,625%至482.9億元，將挑戰500億元大關，也是全市場規模最大的主動式ETF。

其餘幾檔依序為統一奔騰383.3億元、統一黑馬212.2億元、統一大滿貫162.7億元、統一台灣高息優選113.3億元、統一全球新科技107.7億元、統一全天候基金102.1億元。11月5日掛牌的主動統一全球創新ETF（00988A）持續獲得資金挹注，規模也達到93.1億元，有望成為下一檔百億元的主動式股票型ETF。

統一投信旗艦基金及ETF中，統一台灣高息優選基金投資策略為兼顧股息與資本利得，其餘的ETF及基金投資主軸皆聚焦成長股。主動統一台股增長ETF的投資策略，以具備穩健成長性的大型股為核心，搭配高爆發力的中小型股。「準百億」的主動統一全球創新ETF則是鎖定創新浪潮，從全球各產業中挖掘創新趨勢的投資機會。

統一投信提醒，主動式ETF與被動式ETF並無絕對的優劣，主動式ETF不保證能超越績效指標、市場大盤或被動式ETF的報酬，且過去績效也不代表未來績效的保證。投資人投資前應審慎評估市場波動與各項投資風險，並詳閱公開說明書，根據自身的投資目標與風險承受度選擇最適合的產品。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

