借鏡「川普帳戶」 立委籲台灣成立「轉大人ETF」

我國2025年前11月出生人數僅9萬8,785人，創下新低，立委郭國文認為，大家看到新世代生活有希望，才願意養小孩。郭國文與投信投顧公會理事長尤昭文、文藻大學副校長蔡維哲24日共同召開記者會，提出「轉大人ETF」方案，盼行政院能支持並提出方案，作為給下一代最棒的聖誕禮物。

郭國文提到，以美國「川普帳戶」舉例，由政府存入1,000美元，家庭、雇主每年最高可為每名兒童供款5,000美元，讓孩子年滿18歲時，可掌控帳戶中的資金，不管是要教育、購屋或創業，都有資金可運用，而台灣應投入更多預算來改善少子化。

郭國文強調，美國生育率落在1.6左右，就提出前瞻性計畫，以「出生即投資」來支持下一代；而台灣2024年生育率僅0.87，需要多元手段來促進生育率，因此他上一次總質詢時提出「轉大人ETF」，也獲得政院正面回應。

郭國文表示，依據台股18年加權股價報酬指數年化報酬率約10%估算，只要在孩童出生進行長期投資，就可以在孩子成年時獲得一筆資金，郭舉例，只要在孩童1-10歲時，家長與政府每個月各出1,200元，那孩童18歲就可獲得超過100萬可運用資金。

郭國文以此方案估算，假設以一年10萬名新生兒，補助1-10歲年齡層，每年預算額度約144億，並不會造成財政沉重負擔。他強調，這不是花費，而是投資未來國力與勞動力。

執行方面，郭國文認為，目前我國有針對中低收入戶的「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，只要把該帳戶擴大至未成年孩童，並針對經濟弱勢進行全額補助，同時取消用途限制，便能轉型為投資下一代的「轉大人ETF」。相關細節都還可以討論、調整，希望政院提出更完整的版本來落實。

尤昭文說，出生即投資是好的政策，不只是美國，包括英國、新加坡、日本、加拿大，都有類似政策。尤其從學理跟金融財務來看，存款的報酬率較低，經常被通膨吃掉，長期而言投資運用更有效率，加上目前台灣ETF規模成長到亞洲第三，且規模擴大後能夠分散標的，形同產業也適合推行此政策。

蔡維哲則以美國案例進行轉述，川普在12月初提出後，預計明年中上路川普帳戶，推動效率非常高，且搭配賦稅優惠，並開放企業與州政府捐款，有拋磚引玉的效果。

蔡維哲舉例，像是在戴爾創辦人夫婦進行捐款後，許多媒體開始點名華爾街誰沒有捐款。他認為，台灣也應該有類似機制，能夠引進民間資金，作為給孩童的長期聖誕禮物。

國發會社會發展處副處長賴韻琳表示，此方案是很好的構思，政院一直用高層次來面對少子化問題，引入資本市場的力量來支撐孩子的未來是重要方向，接下來會由政委會洽相關部會，站在政策角度與綜合考量與財政資源，來共同研議。

