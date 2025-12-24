新一代市值型ETF績效亮眼 7檔含息報酬率跑贏大盤

台股市場今年表現強勁，加權指數在AI浪潮與半導體權值股的帶動下，屢創新高。據統計，截至12月23日，台灣加權指數今年以來漲幅達22.9％。然而，市場焦點正逐漸從傳統的市值加權ETF轉向「新一代市值型ETF」，其中（00905）只要17元，CP值最高。統計顯示，共有7檔新一代市值型 ETF 的今年以來表現成功超越大盤，顯示出選股邏輯進化後的超額報酬實力。

觀察個別標的表現，兆豐藍籌30以32.12％的今年以來報酬率居前，其後是富邦公司治理29.21％、永豐台灣ESG的28.37%，以及FT臺灣Smart以26.32％緊追在後。其他如國泰台灣領袖50、元大臺灣ESG永續，及群益台ESG低碳50，今年以來含息報酬率均優於大盤的22.9％。

法人分析，傳統舊世代市值型ETF（如0050、006208）主要以「總市值」作為唯一篩選標準，優點在於簡單透明、高度貼近大盤。然而，新一代市值型ETF則在市值的基礎上，加入了更多現代化的篩選機制。

像是成分股篩選方式上，新一代ETF導入了ESG評級、低碳轉型能力、獲利能力（如連續年度EPS為正）或公司治理評分等因子等等，這使投資組合不僅是「選大」，更是「選優」。

另外，新世代市值型ETF具分散度優勢。舊世代ETF往往受單一權值股（如權王台積電）影響極深，占比有時超過50％。新一代ETF通常會設定單一成分股權重上限，降低過度集中的風險，並配置更多資源於具備轉型潛力的領袖企業。

此外，對小資族至關重要的是，入手成本與配息機制低。新一代標的發行價格多為15元上下，且多採季配息設計，相較於舊世代的高股價與半年配息，更符合小資、定期定額族群的理財需求。

投資專家指出，隨著全球對於碳費與ESG監管日益嚴格，具備低碳競爭力與獲利穩定性的公司，在資本市場中更具長線溢價空間。新一代市值型ETF透過優化篩選邏輯，不僅在多頭市場中展現強大的衝刺力，亦在產業輪動中保有韌性，成為投資人參與台股「長期成長」的進化版選擇。

