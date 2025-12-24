快訊

台股上漲61點收28,371點 台積電收高5元

張文燒毀頂級電競筆電滅證！警破解硬碟卡關 求助原廠+暴力破解揪動機

菲律賓皇家航空停飛台北-長灘島 品保協會：業者安排旅客轉機

新一代市值型ETF績效亮眼 7檔含息報酬率跑贏大盤

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
新一代市值型ETF今年以來表現。資料來源：CMoney
新一代市值型ETF今年以來表現。資料來源：CMoney

台股市場今年表現強勁，加權指數在AI浪潮與半導體權值股的帶動下，屢創新高。據統計，截至12月23日，台灣加權指數今年以來漲幅達22.9％。然而，市場焦點正逐漸從傳統的市值加權ETF轉向「新一代市值型ETF」，其中（00905）只要17元，CP值最高。統計顯示，共有7檔新一代市值型 ETF 的今年以來表現成功超越大盤，顯示出選股邏輯進化後的超額報酬實力。

⭐2025總回顧

觀察個別標的表現，兆豐藍籌30以32.12％的今年以來報酬率居前，其後是富邦公司治理29.21％、永豐台灣ESG的28.37%，以及FT臺灣Smart以26.32％緊追在後。其他如國泰台灣領袖50、元大臺灣ESG永續，及群益台ESG低碳50，今年以來含息報酬率均優於大盤的22.9％。

法人分析，傳統舊世代市值型ETF（如0050、006208）主要以「總市值」作為唯一篩選標準，優點在於簡單透明、高度貼近大盤。然而，新一代市值型ETF則在市值的基礎上，加入了更多現代化的篩選機制。

像是成分股篩選方式上，新一代ETF導入了ESG評級、低碳轉型能力、獲利能力（如連續年度EPS為正）或公司治理評分等因子等等，這使投資組合不僅是「選大」，更是「選優」。

另外，新世代市值型ETF具分散度優勢。舊世代ETF往往受單一權值股（如權王台積電）影響極深，占比有時超過50％。新一代ETF通常會設定單一成分股權重上限，降低過度集中的風險，並配置更多資源於具備轉型潛力的領袖企業。

此外，對小資族至關重要的是，入手成本與配息機制低。新一代標的發行價格多為15元上下，且多採季配息設計，相較於舊世代的高股價與半年配息，更符合小資、定期定額族群的理財需求。

投資專家指出，隨著全球對於碳費與ESG監管日益嚴格，具備低碳競爭力與獲利穩定性的公司，在資本市場中更具長線溢價空間。新一代市值型ETF透過優化篩選邏輯，不僅在多頭市場中展現強大的衝刺力，亦在產業輪動中保有韌性，成為投資人參與台股「長期成長」的進化版選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 市值 資本市場

延伸閱讀

不只0050能抱緊處理…00905、00692、00922等7檔新市值型ETF皆超越大盤表現！

00990A成主動式ETF最熱標的…不只上漲還爆量！網：長期有辦法贏嗎？

群創洪進揚：CarUX 轉型為Tier 1夥伴、2025年核心主題揭曉

台股高息ETF逆轉翻揚勝大盤 群益00919人氣最旺漲幅居冠

相關新聞

不只0050能抱緊處理…00905、00692、00922等7檔新市值型ETF皆超越大盤表現！

台股今年在AI與半導體族群推動下強勢上揚，截至12月23日，加權指數年漲幅達22.9%。市場資金正從傳統市值型ETF轉向新一代市值型ETF，其中FT臺灣Smart（00905）以17.04元低價、26

降息後債券ETF反跌？小童曝00679B、00933B、00937B關鍵買點：中長線仍看好

是什麼原因導致債券ETF不漲反跌？會跌到哪？還能買嗎？現在最新的關鍵區域又在哪呢？ 首先，影響債券ETF漲跌的關鍵有三個，第一是經濟數據，第二是受這些數據所左右的利率方向，第三也就是利率變動所導致的匯率波動。 以經濟數據來看，撇除CPI、非農等等，先來看美國勞動缺口的部分。

00990A成主動式ETF最熱標的…不只上漲還爆量！網：長期有辦法贏嗎？

台股23日跟隨美股走揚，指數收漲0.57%，市場焦點也快速轉向新掛牌的主動式ETF。甫於12月22日上市的主動元大AI新經濟（00990A），連兩日成為成交量王，漲幅更居全體主動式ETF之冠，引發市場

借鏡「川普帳戶」 立委籲台灣成立「轉大人ETF」

我國2025年前11月出生人數僅9萬8,785人，創下新低，立委郭國文認為，大家看到新世代生活有希望，才願意養小孩。郭國...

新一代市值型ETF績效亮眼 7檔含息報酬率跑贏大盤

台股市場今年表現強勁，加權指數在AI浪潮與半導體權值股的帶動下，屢創新高。據統計，截至12月23日，台灣加權指數今年以來...

0050正二能長期持有嗎？前經理人點出轉倉成本：一年恐先吃掉報酬

股民投資0050正二長達20年，一名自稱「前正二ETF經理人」的網友回覆指出，槓桿ETF靠衍生性商品放大曝險，內含期貨轉倉與再平衡成本，並直言正二產品天生帶有「追漲殺跌」特性。網友討論焦點集中在兩點，包括正二到底適不適合長期持有，以及原PO提出「一年先損15%」是否貼近現實，正反兩派留言迅速交鋒。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。