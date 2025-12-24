不只0050能抱緊處理…00905、00692、00922等7檔新市值型ETF皆超越大盤表現！

台股今年在AI與半導體族群推動下強勢上揚，截至12月23日，加權指數年漲幅達22.9%。市場資金正從傳統市值型ETF轉向新一代市值型ETF，其中FT臺灣Smart（00905）以17.04元低價、26.32%高報酬，成為小資族最佳選擇。統計顯示，已有7檔新一代市值型ETF今年以來表現超越大盤，彰顯其優化選股邏輯的超額報酬實力。

兆豐藍籌30（00690）以32.12%年度報酬率領先群雄，富邦公司治理（00692）、永豐台灣ESG（00888）分別以29.21%、28.37%緊追在後。國泰台灣領袖50（00922）、元大臺灣ESG永續（00850）及群益台ESG低碳50（00923）報酬率亦均優於大盤。

法人表示，傳統市值型ETF如0050僅以「總市值」篩選，新一代產品則融入ESG評級、低碳轉型、獲利能力及公司治理等因子，實現從「選大」到「選優」的進化。新世代ETF設定單一成分股權重上限，有效分散台積電等權值股過度集中風險，增強投資組合韌性。

新一代市值型ETF多採15元上下發行價及季配息機制，較傳統ETF的高價位與半年配更符合小資族需求。隨全球ESG監管趨嚴，具低碳競爭力與穩定獲利的企業將享有長期溢價空間，新一代市值型ETF已成投資人布局台股長線成長的優質選擇。

新一代市值型ETF今年以來表現

代號 ETF 12/23 收盤(元) 今年以來報酬率(%) 00690 兆豐藍籌30 43.64 32.12 00692 富邦公司治理 56.05 29.21 00888 永豐台灣ESG 19.91 28.37 00905 FT臺灣Smart 17.04 26.32 00922 國泰台灣領袖50 25.29 25.70 00850 元大臺灣ESG永續 54.15 25.09 00923 群益台ESG低碳50 25.40 24.69 台灣加權指數 28,310.47 22.90 00938 凱基優選30 17.28 22.64 00912 中信臺灣智慧50 21.24 15.94

資料來源：CMoney

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。