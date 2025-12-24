不只0050能抱緊處理…00905、00692、00922等7檔新市值型ETF皆超越大盤表現！
台股今年在AI與半導體族群推動下強勢上揚，截至12月23日，加權指數年漲幅達22.9%。市場資金正從傳統市值型ETF轉向新一代市值型ETF，其中FT臺灣Smart（00905）以17.04元低價、26.32%高報酬，成為小資族最佳選擇。統計顯示，已有7檔新一代市值型ETF今年以來表現超越大盤，彰顯其優化選股邏輯的超額報酬實力。
⭐2025總回顧
兆豐藍籌30（00690）以32.12%年度報酬率領先群雄，富邦公司治理（00692）、永豐台灣ESG（00888）分別以29.21%、28.37%緊追在後。國泰台灣領袖50（00922）、元大臺灣ESG永續（00850）及群益台ESG低碳50（00923）報酬率亦均優於大盤。
法人表示，傳統市值型ETF如0050僅以「總市值」篩選，新一代產品則融入ESG評級、低碳轉型、獲利能力及公司治理等因子，實現從「選大」到「選優」的進化。新世代ETF設定單一成分股權重上限，有效分散台積電等權值股過度集中風險，增強投資組合韌性。
新一代市值型ETF多採15元上下發行價及季配息機制，較傳統ETF的高價位與半年配更符合小資族需求。隨全球ESG監管趨嚴，具低碳競爭力與穩定獲利的企業將享有長期溢價空間，新一代市值型ETF已成投資人布局台股長線成長的優質選擇。
新一代市值型ETF今年以來表現
|代號
|ETF
|12/23 收盤(元)
|今年以來報酬率(%)
|00690
|兆豐藍籌30
|43.64
|32.12
|00692
|富邦公司治理
|56.05
|29.21
|00888
|永豐台灣ESG
|19.91
|28.37
|00905
|FT臺灣Smart
|17.04
|26.32
|00922
|國泰台灣領袖50
|25.29
|25.70
|00850
|元大臺灣ESG永續
|54.15
|25.09
|00923
|群益台ESG低碳50
|25.40
|24.69
|台灣加權指數
|28,310.47
|22.90
|00938
|凱基優選30
|17.28
|22.64
|00912
|中信臺灣智慧50
|21.24
|15.94
資料來源：CMoney
