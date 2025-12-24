不只0050能抱緊處理…00905、00692、00922等7檔新市值型ETF皆超越大盤表現！

快訊

今年台股續強，00905以Smart策略切入市值型ETF表現受關注；市場亦常拿00692、00922作為對照，觀察不同選股邏輯在多頭行情下的差異。記者胡經周／攝影
台股今年在AI與半導體族群推動下強勢上揚，截至12月23日，加權指數年漲幅達22.9%。市場資金正從傳統市值型ETF轉向新一代市值型ETF，其中FT臺灣Smart（00905）以17.04元低價、26.32%高報酬，成為小資族最佳選擇。統計顯示，已有7檔新一代市值型ETF今年以來表現超越大盤，彰顯其優化選股邏輯的超額報酬實力。

⭐2025總回顧

兆豐藍籌30（00690）以32.12%年度報酬率領先群雄，富邦公司治理（00692）、永豐台灣ESG（00888）分別以29.21%、28.37%緊追在後。國泰台灣領袖50（00922）、元大臺灣ESG永續（00850）及群益台ESG低碳50（00923）報酬率亦均優於大盤。

法人表示，傳統市值型ETF如0050僅以「總市值」篩選，新一代產品則融入ESG評級、低碳轉型、獲利能力及公司治理等因子，實現從「選大」到「選優」的進化。新世代ETF設定單一成分股權重上限，有效分散台積電等權值股過度集中風險，增強投資組合韌性。

新一代市值型ETF多採15元上下發行價及季配息機制，較傳統ETF的高價位與半年配更符合小資族需求。隨全球ESG監管趨嚴，具低碳競爭力與穩定獲利的企業將享有長期溢價空間，新一代市值型ETF已成投資人布局台股長線成長的優質選擇。

新一代市值型ETF今年以來表現

代號ETF12/23 收盤(元)今年以來報酬率(%)
00690兆豐藍籌3043.6432.12
00692富邦公司治理56.0529.21
00888永豐台灣ESG19.9128.37
00905FT臺灣Smart17.0426.32
00922國泰台灣領袖5025.2925.70
00850元大臺灣ESG永續54.1525.09
00923群益台ESG低碳5025.4024.69
 台灣加權指數28,310.4722.90
00938凱基優選3017.2822.64
00912中信臺灣智慧5021.2415.94

資料來源：CMoney

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

