債市回溫 這檔ETF晉身千億規模

美國聯準會2025年降息三次，近期債券顯著回溫！觀察12月15至19日含主被動式ETF在內，台股原型ETF規模合計達新台幣3.67兆元，周減新台幣207.43億元；相較之下，債券ETF規模逆勢成長至新台幣3.04兆元，單周增加新台幣225.8億元，顯示在股市震盪之際，債券成為投資人心儀的資金避風港。其中，國泰10Y+金融債（00933B）近一月規模成長新台幣113.30億元，在債券ETF中居冠，基金規模正式突破千億元，進入全台唯九檔的千億級債券行列。

國泰10Y+金融債（00933B）經理人鄭凱允表示，通膨放緩疊加勞動市場轉弱，使聯準會政策逐步轉向關注就業情況。不過投資人仍需留意，雖然11月非農就業人數優於預期，但新增職位集中於醫療業，產業間動能不均；且失業率上揚，創2021年以來新高，顯示勞動市場惡化風險仍高。若失業率進一步升溫，Fed可能釋出更多降息空間，美債利率有望續降。基於勞動市場下行速度加快，預期2026年降息循環將延續，建議投資人可善用中長天期投資等級債券，以捕捉潛在收益機會。

國泰投信ETF研究團隊表示，根據上周公布的非農就業與消費者物價指數（CPI）顯示，美國勞動市場與通膨壓力持續降溫。核心CPI年增率低於市場預期，並創下2021年3月以來新低，且隨著供應鏈調整降低價格上揚幅度，今年初的關稅影響雖使股債市場重挫，但多屬一次性衝擊，觀察美國整體通膨壓力確實已有實質緩解的跡象。建議投資人可適時增持高信評的企業債比重，國泰10Y+金融債（00933B）今年以來深受市場青睞，規模成長近35%，不僅成功登上債券ETF千金俱樂部行列，亦是千億級債券ETF中今年規模成長最多之標的，深受市場投資人歡迎。

展望後市，過去一周美債利率呈現「先升後降」的走勢，分析原因為市場縮減降息預期而回升，隨後受CPI遠低於預期、失業率上升等消息影響而回落。近期聯準會官員釋出偏鴿談話，指出當前利率比中性利率高 50-100個基點，代表未來仍隱含降息空間；在市場持續消化聯準會降息預期期間，過去一個月來，全台資金也更加聚焦投等債標的，其中產業債部分以金融債最受矚目，也推動國泰10Y+金融債規模上升；00933B聚焦高盛集團、美國銀行、花旗集團及摩根大通等金融巨頭，且發債機構橫跨全球，目前股價約16元，每張不到2萬元，成為追求穩定的退休族及存股族首選。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。