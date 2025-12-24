1月布局台股最具優勢 中信ETF 00995A 1月5日到1月9日開募

時序進入年底，投資人已開始展望明年布局。歷史數據顯示，台股在年初往往具備強勁的元月效應與「紅包行情」。中國信託投信推出旗下首檔主動型台股ETF的主動中信台灣卓越（00995A），主打「量化打底」結合「主動加乘」雙重策略，募集期間為明年1月5日至1月9日，為2026年首檔募集的主動台股ETF，為投資人掌握台股多頭續行契機 。

中國信託投信指出，根據彭博資訊統計過去十年數據，投資人若選擇在1月至2月期間進場布局台股，受惠於元月效應與農曆春節後的資金回籠，持有半年的平均漲幅可達7%以上，且上漲機率高達七至八成。此外國發會最新公布台灣景氣燈號續亮黃紅燈，顯示國內景氣仍延續成長態勢。歷史經驗也佐證 ，當景氣亮出黃紅燈時進場，台股平均報酬率達8.5%，顯示進場時機相對有利。

00995A經理人張書廷表示，台股市場瞬息萬變，每年表現最突出的類型（如產業型、市值型、高息型）皆不盡相同。根據近10年台股走向統計 ，被動式ETF雖然表現穩健，平均多落在第二名，但也因為受限於追蹤指數的規則，容易錯過當年度表現最突出的「主題輪漲」趨勢 。

相比之下，主動式ETF憑藉不受指數成分股限制的優勢，能更靈活地捕捉市場動能。數據顯示，主動式操作在多頭行情中，有機會透過精準選股與配置，創造出優於被動式ETF與大盤的突出績效，爭取超額報酬。

張書廷說明，00995A的核心競爭力在於獨創的「MVP」選股邏輯。所謂M（Model），指的是量化篩選，透過動能（Momentum）、價值（Value）、波動（Volatility）與獲利（Profitability）四大指標，全方位篩選出優質企業 。

V（Value）則是股利成長。不同於僅看當下殖利率，00995A更重視企業的「股利成長」能力，篩選獲利佳且願意回饋股東的企業。歷史數據證實，股利成長次數越高的企業，其年化報酬率與ROE（股東權益報酬率）表現皆較佳，展現出更強的長期投資價值。

P（Pro）為專業主動，由經理人依據產業趨勢（如AI供應鏈）及籌碼面，主動挑選利基及高填息速率個股。統計顯示，填息快的個股平均漲幅優於填息慢的個股，透過主動配置，更有機會精準掌握除權息行情的超額報酬。

展望後市，張書廷說，AI仍是推升台股的主要動能。台灣擁有全球63%的7奈米以下先進製程產能，是AI晶片生產的核心樞紐。00995A目前的模擬投資組合高度聚焦於受惠AI趨勢的產業，前十大持股包含台積電、鴻海、台達電、緯穎、廣達及奇鋐等具備強大競爭力的科技龍頭。

中國信託投信表示，00995A預計於2026年1月5日至1月9日展開募集，IPO期間最低申購金額為新台幣1萬元，並採季配息機制（每年3、6、9、12月評價），讓小資族也能輕鬆參與台股優質企業的成長果實，是投資人掌握2026年AI長線趨勢與搶攻新年行情的極佳選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。