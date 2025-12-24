00990A成主動式ETF最熱標的…不只上漲還爆量！網：長期有辦法贏嗎？

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
台股23日跟隨美股走揚，主動元大AI新經濟（00990A）連兩個交易日成為主動式ETF成交量王，漲幅也居同類型ETF之冠，短線表現引發市場關注。記者胡經周／攝影
台股23日跟隨美股走揚，指數收漲0.57%，市場焦點也快速轉向新掛牌的主動式ETF。甫於12月22日上市的主動元大AI新經濟（00990A），連兩日成為成交量王，漲幅更居全體主動式ETF之冠，引發市場高度關注。

根據盤面表現，台積電當天全場走揚並收在高點，帶動大盤氣氛轉強。00990A於22日掛牌首日上漲2.66%，23日再漲1%，連續兩天拿下主動式ETF成交量第一。

相較之下，其他集中投資台股的主動式ETF表現相對溫和，主動統一台股增長（00981A）上漲0.25%，主動復華未來50（00991A）上漲0.1%，主動群益台灣強棒 則收平盤，而主動野村臺灣優選（00980A）、主動安聯台灣高息（00984A）則呈現下跌。

部分網友對主動式ETF的短線表現給予肯定，認為在行情明確時，經理人操作有機會創造超額報酬，「主動今年屌打0050」、「長期為何不可贏，經理人強就可以贏」。也有人指出，00990A主要布局美股AI題材，與多數台股主動式ETF投資範圍不同，本身就具備差異化。

不過，也有不少網友對主動式ETF能否長期勝出抱持保留態度，「長期有辦法贏嗎？很難吧」、「說個笑話，經理人強，長期可以贏」。另有網友質疑其現金水位偏高，「現金比例怎麼那麼高？收了錢不買股票？」也有人認為，短期績效亮眼，未必代表長線表現。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00990A主動元大AI新經濟 00981A主動統一台股增長 00980A野村臺灣智慧優選主動式ETF 00984A主動安聯台灣高息 00991A動復華未來50

