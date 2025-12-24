降息後債券ETF反跌？小童曝00679B、00933B、00937B關鍵買點：中長線仍看好

是什麼原因導致債券ETF不漲反跌？會跌到哪？還能買嗎？現在最新的關鍵區域又在哪呢？

首先，影響債券ETF漲跌的關鍵有三個，第一是經濟數據，第二是受這些數據所左右的利率方向，第三也就是利率變動所導致的匯率波動。

以經濟數據來看，撇除CPI、非農等等，先來看美國勞動缺口的部分。

紅色那條線說明了目前美國勞動缺口的大方向，數值越低，就表示美國勞動力市場的需求是相對疲軟、供過於求，也就顯示了為什麼美國近期失業率處於高檔的原因。

而藍色柱狀體則代表美國的景氣狀況，如果這個柱狀體的數值小於-0.93，就說明當前的經濟是相對弱勢，可能即將陷入衰退。

以目前來看，數值還算守穩在-0.93之上，因此就經濟層面而言，只能說現在是相對冷淡，但絕對還沒到衰退的地步。

既然是處於冷淡的話，美國需要靠降息、甚至是擴表才能刺激經濟。不過現在的經濟並沒有到衰退，因此擴張的速度並不會到非常快，而是會傾向將時程拉得非常長、邊走邊看。

尤其川普要大幅調降農產品的關稅，而這中間又剛好卡了一個美國政府史上停擺最久的事件，讓很多的數據都延後公布，為什麼川普會選擇在數據延後公布的情況之下去簽署調降關稅，很大機率是他已經察覺到，未公開的物價數據中似乎可能有出現反彈的跡象。

川普如果目標是為了要維持低利率的話，再繼續維持高關稅的政策，這樣就可能會讓物價難以控制，進而無法達成降息規劃。

因此這個事件一出來，咖啡、黃豆期貨價格，都有非常明顯的拉回。

當農產品進口關稅減少，提升了當地進口商的進口量，而進口一增加的話，供給增加，在需求變動不大的情況之下，這一類的農產品價格就會往下修正。

而上游材料受到控制，其實對於日後的物價表現就有機會同步控制。況且現在的油價也還算處於低檔，那這樣整體的上游成本，只要都能壓抑在一定的區間內的話，對於後續衍生的物價指數，就有機會偏向利於降息。

因此我對於目前美國的利率方向看法還是不變，理論上會走緩降，但短期內應該是不太可能出現升息的窘境。

而既然利率有機率持續往下，那對於匯率又會帶來哪些影響？最直觀來看，如果美國利率降低，那這樣就會縮小它跟其他國家之間的利差，而美元吸引力減弱，自然就讓其他國家的貨幣有機會走強。

因此這也讓近期的台美貨幣兌，是開始出現美元弱、台幣強的趨勢。美元貶值，很多人可能又會擔心，是不是又會重演半年前暴跌的場景？但這部分我認為機率非常低。

就像目前美國的經濟沒有到衰退，只能說是冷淡，況且物價的部分也還算是需要特別控制，間接就表示利率下檔其實是有支撐在的，自然就不會讓美元的利差無限擴大，再次產生半年前那樣的劇烈走勢。

同時川普也正在推行所謂的加密貨幣政策，即便美元短期弱也沒關係，只要穩定幣的需求持續增加，每一顆穩定幣背後都有類美元的資產在做擔保，自然美元也就不怕會沒人接盤。

這也是為什麼我認為，美元頂多就是回到長期平均的30元大關，就相對滿足的原因。

為什麼川普總是希望利率不要太高、美元不要太強，甚至還推行所謂的對等關稅？

就是因為他想要改變所謂的貿易逆差，想把美國的出口比例重新拉回來。而也正是透過他的政策，確實目前的美國貿易逆差是大幅縮窄，已經創下近五年新低。

確實適當的弱勢美元，有機會讓美國的貿易漸漸平衡，但美元的走弱，卻也成為台灣投資人布局美元計價的債券ETF的一個隱憂。

不過目前匯率並不容易產生像半年前那樣的崩跌，更多是回到30元附近就開始震盪。

債券ETF的最新關鍵區域，應該如何規劃？

00679B

短線碰到紅色框框就容易開始震盪，當時七月底買的部位，有在綠色框框處先做減碼。

減碼之後，大約震盪了一、兩個月，目前又重新在高檔的區間低點慢慢打底。

這時候規劃就非常單純：第一個，看這邊是否可以形成新的轉勢確立；假如可以，往上會去留意上方密集成交區的橘色位置；反之，如果這邊遲遲都沒有轉勢，那往下則會去留意下方密集成交區、次多的關鍵區域。

00933B、00937B

00933B是相比00937B還要強，股價都能持續創高。那會導致這樣的差距，是因為00933B是以金融債為主，在有更高信評的情況之下，有利於前段時間經濟不穩定的影響。

就大方向來看，00933B不只是因為年期短、波動穩，而且更有金融業的潛在加持。

00712

00712也是同樣因此受惠，價格就是非常完美地在抵達我們之前規劃的橘色密集成交區之後，走出新的轉勢，然後就展開新一波的上漲行情。

總之，關於債券ETF的看法還是一樣：中長期看好，但短線留意震盪。

如果是有領息需求，可以持續買進；但如果是以價差為考量的話，還是會建議可以多等幾天，至少判斷是否守穩，再來布局也不遲。

◎本文內容已獲 小童 x Happy Trading Life 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。