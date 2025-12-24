短線投機熱！槓桿型ETF規模破2,390億美元 近年翻倍成長

槓桿型ETF交易熱度今年明顯升溫。法人表示，資金快速湧入，不僅反映全球投資人對短線行情的興趣升高，也顯示槓桿 ETF 正由過往小眾操作工具，逐步擴散至更廣泛投資族群；在資金、波動與交易需求三力合流下，躍升為成長最快的ETF類型之一。

根據Bloomberg數據顯示，全球槓桿型ETF在2025年第3季的資產規模正式突破2,390.4億美元，較2024年初約1,200億美元幾乎翻倍成長，呈現近年罕見的「直線式上升」。

另根據CMoney統計至23日，觀察本月初以來槓桿型ETF績效表現，資金明顯轉向海外與商品題材，S&P黃金正2漲幅居前，顯示避險需求升溫；陸股、上證相關槓桿 ETF 同步走強。

反觀，台股槓桿ETF當中，包括：元大台灣50正2、國泰臺灣加權正2、富邦臺灣加權正2、群益臺灣加權正2等，近六個月以來績效達72%以上，表現亮眼。

聯邦投信行銷業務處協理何彥樟分析，此波槓桿ETF的爆炸性成長主要由三大因素推動。第一，AI、半導體與科技股再度強勢，使市場風險偏好急速升高，投資人希望透過槓桿ETF「放大漲幅」，快速捕捉行情。

第二，量化基金與動能策略普遍使用槓桿ETF作為短線操作底層，形成結構性資金流入，加速推升AUM。第三，在降息預期與市場波動的環境下，短線交易活躍度提升，使槓桿ETF使用更普及、更受關注。

黃金方面，富蘭克林證券投顧表示，在川普政策不確定性、地緣政治衝突未解、央行維持強勁買盤、黃金ETF持倉量回升等因素支持下，金價雖有漲多回檔壓力但下檔也有強力支撐，整體表現仍強勢。

展望2026年陸股，凱基投顧分析，A股基本面回溫可望加快，非金融企業歸母淨利潤有機會成長近15%，獲利加速改善將對股市形成支撐。估值方面，雖已連續兩年上行，但目前仍處於2000年以來的中游水準，在中美關係趨緩、重點領域風險下降、新經濟周期逐步顯現，以及投資人風險偏好回升等因素支撐下，估值擴張仍具空間。

法人提醒，雖然槓桿ETF的規模創新高，象徵市場情緒正處於亢奮階段，槓桿 ETF的特性與一般ETF不同，具備每日再平衡、追蹤偏差與「波動侵蝕」等風險。

如果投資人誤以為槓桿ETF能「長期放大指數報酬」，反而可能因震盪而出現與預期不符的績效。在市場熱度高企的時候，更需要保持冷靜，了解產品風險，並搭配風險控管與適當的進出策略，才能避免承擔不必要的損失。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。