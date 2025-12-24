快訊

豐原爆兇殺！男子「在家被砍」 頸部中刀送醫急救中

新人轉向空無婚、照片婚 日本婚宴業崩盤員工去顧靈堂

獨／藍白共推「國民帳戶」 助12歲以下孩童從5萬累積第一筆資本

聽新聞
0:00 / 0:00

00757換股加進Palantir…尖牙ETF再進化！網友卻吵翻了

聯合新聞網／ 綜合報導
台北股市今天以24,258點開出，最高雖一度觸及24,389點，隨後一直在平盤上下震盪。記者胡經周／攝影 胡經周
台北股市今天以24,258點開出，最高雖一度觸及24,389點，隨後一直在平盤上下震盪。記者胡經周／攝影 胡經周

統一FANG+ ETF（00757）最新一季成分股調整出爐，新增美國數據分析公司Palantir，同時剔除ServiceNow。消息曝光後，不只官方強調AI生態布局更完整，股板網友也立刻掀起激烈討論，從估值、績效到費用率，全被拿出來檢視。

⭐2025總回顧

根據 ICE Data Indices 公布的尖牙指數（FANG+ Index）12月季度審核結果，指數成分股剔除 ServiceNow，並新增 Palantir，追蹤該指數的 統一FANG+ ETF（00757） 也同步調整。

統一投信表示，生成式AI浪潮進入深化期，新的成分股配置涵蓋核心算力、雲端基建、終端應用、資安防護到整合決策。00757經理人林良一指出，FANG+原本已在算力、雲端與模型應用占據關鍵位置，Palantir加入後，讓AI布局從技術層真正延伸到企業與政府營運執行層。

林良一也提到，Palantir近年從政府國防延伸至商業應用，其AIP平台能在嚴格權限與審計機制下，讓AI決策實際落地，補上企業導入AI最困難的「最後一哩路」。

不少網友認為，00757這次成分股調整屬於合理變動，強調該ETF本就不是統一投信自行選股，而是追蹤尖牙指數機制運作，「這檔有啥好酸的，甚至不是統一自己主導換的」、「不是經理人選股吧，那個是FANG+指數在選」。也有人直言，Palantir納入後讓AI生態鏈更完整，補上實際執行與決策層，屬於結構性調整而非短線操作。

另有一派網友從長期績效角度看待00757，認為即便今年表現起伏，但拉長時間仍具吸引力，「成立7年以來年化30趴不香嗎」、「績效這麼好 你內扣多一點怎麼了嗎」。也有人認為，00757的價值在於「圖方便」，對不熟悉美股個股或不想自行追蹤尖牙成分的投資人來說，「你不知道怎麼買美股，買它就對了」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00757統一FANG+ ETF 成分股

延伸閱讀

買金融股非常的智X？肥羊：中信金50、元大金40、富邦金逼近100元

想買0050還要分批？「期貨歐印太累」他改抱40張求安穩 網一面倒勸刪APP

退休「不把錢留給子女」反而更安心！施昇輝：買0050、0056靠股息支應生活開銷

009803當核心配置、小資族定期定額也行！股海老牛：季配讓整體資金運用更彈性

相關新聞

00757、00646、00830...5檔美股ETF報酬超驚人！懶錢包：缺點就是內扣費高

投資無國界，透過複委託或海外券商買美股ETF，就能輕鬆把資產配置到五大洋，參與各種主題、國家、區域的成長。成本低，難度也不高，更能一口氣買下全世界，是我相當推薦的懶人投資法。 當然，有些投資人不愛複委託，不愛海外券商，覺得操作很複雜，英文難以理解，或是有其他需求偏好，那麼也可以考慮台灣市場上的海外ETF。雖然要承擔一些缺點，不過就跟平時買賣台股ETF一樣，也不用自行換匯，專為超級懶人設計。

00757換股加進Palantir…尖牙ETF再進化！網友卻吵翻了

統一FANG+ ETF（00757）最新一季成分股調整出爐，新增美國數據分析公司Palantir，同時剔除ServiceNow。消息曝光後，不只官方強調AI生態布局更完整，股板網友也立刻掀起激烈討論，

009803當核心配置、小資族定期定額也行！股海老牛：季配讓整體資金運用更彈性

保德信市值動能50（009803）近期在市場討論中，被視為市值型ETF的核心配置選項之一。財經部落客股海老牛在玉山投信的影音內容中指出，從今年來看，整體台股走勢屬於相對健康的狀態，而對於2026年，他

退休「不把錢留給子女」反而更安心！施昇輝：買0050、0056靠股息支應生活開銷

我昨天去某上市公司演講，聽眾都是即將退休的同事。 我說：「不要想把錢留給子女，你就會覺得錢夠用了。如果你已經覺得錢不夠用了，更不該繼續省吃儉用，要把錢留給子女。錢要自己花，房子留給子女。」 「絕對

想買0050還要分批？「期貨歐印太累」他改抱40張求安穩 網一面倒勸刪APP

買ETF需要看時機進場嗎？一名網友在PTT股票板詢問，手上有一筆暫時不想動用的資金，打算長期投入元大台灣50(0050)約40張，但猶豫要「黃金交叉進場」、碰季線分批、等大盤急跌或採質押流等方式配置，引發網友熱議。討論焦點集中在「0050到底需不需要擇時」與「長期投資的心態管理」，不少人直言最簡單就是一次買進後別再看盤。

00983B、00984B首次配息表現亮眼！稀飯：長期安穩領錢、還有避稅作用

月底、初除息的ETF名單，現在真的越來越熱鬧了！ 截至目前，1月初除息的ETF已經累積超過11檔，其中包含8檔債券型ETF，以及3檔股票型ETF，讓我們一起來看看它們的分配金額跟除息日程吧！ 00953B，這期預估每單位配發0.061元，一樣維持，單月殖利率約0.63%。回顧去年全年，總共配發0.79元，將各期殖利率加總後，年化殖利率約為8.09%。它能配發如此高息，主要是它投資「非投等債」，追求的是較高收益，同時也必須承擔相對較高的信用風險。 如果你本身能接受波動、並且對高收益債券ETF有興趣，這檔會是名單中可以留意的選項之一；但如果你偏好的是信評較高、走穩定路線的配置，那接下來這兩檔，也是能關注的。 這次榜單中，有兩檔是成立以來首次配息的債券ETF，分別是00983B，以及00984B。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。