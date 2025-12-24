00757換股加進Palantir…尖牙ETF再進化！網友卻吵翻了

統一FANG+ ETF（00757）最新一季成分股調整出爐，新增美國數據分析公司Palantir，同時剔除ServiceNow。消息曝光後，不只官方強調AI生態布局更完整，股板網友也立刻掀起激烈討論，從估值、績效到費用率，全被拿出來檢視。

根據 ICE Data Indices 公布的尖牙指數（FANG+ Index）12月季度審核結果，指數成分股剔除 ServiceNow，並新增 Palantir，追蹤該指數的 統一FANG+ ETF（00757） 也同步調整。

統一投信表示，生成式AI浪潮進入深化期，新的成分股配置涵蓋核心算力、雲端基建、終端應用、資安防護到整合決策。00757經理人林良一指出，FANG+原本已在算力、雲端與模型應用占據關鍵位置，Palantir加入後，讓AI布局從技術層真正延伸到企業與政府營運執行層。

林良一也提到，Palantir近年從政府國防延伸至商業應用，其AIP平台能在嚴格權限與審計機制下，讓AI決策實際落地，補上企業導入AI最困難的「最後一哩路」。

不少網友認為，00757這次成分股調整屬於合理變動，強調該ETF本就不是統一投信自行選股，而是追蹤尖牙指數機制運作，「這檔有啥好酸的，甚至不是統一自己主導換的」、「不是經理人選股吧，那個是FANG+指數在選」。也有人直言，Palantir納入後讓AI生態鏈更完整，補上實際執行與決策層，屬於結構性調整而非短線操作。

另有一派網友從長期績效角度看待00757，認為即便今年表現起伏，但拉長時間仍具吸引力，「成立7年以來年化30趴不香嗎」、「績效這麼好 你內扣多一點怎麼了嗎」。也有人認為，00757的價值在於「圖方便」，對不熟悉美股個股或不想自行追蹤尖牙成分的投資人來說，「你不知道怎麼買美股，買它就對了」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。