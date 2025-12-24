00757、00646、00830...5檔美股ETF報酬超驚人！懶錢包：缺點就是內扣費高

投資無國界，透過複委託或海外券商買美股ETF，就能輕鬆把資產配置到五大洋，參與各種主題、國家、區域的成長。成本低，難度也不高，更能一口氣買下全世界，是我相當推薦的懶人投資法。

當然，有些投資人不愛複委託，不愛海外券商，覺得操作很複雜，英文難以理解，或是有其他需求偏好，那麼也可以考慮台灣市場上的海外ETF。雖然要承擔一些缺點，不過就跟平時買賣台股ETF一樣，也不用自行換匯，專為超級懶人設計。

首先把專門投資美股的ETF抓出來，再分別用規模和受益人數排出前8名：

雖然說江山代有才人出，不過前幾名依然是大家熟悉的老朋友，其實也很合理，發展需要時間嘛。

整體來說，追科技和追成長還是最受青睞，00662、00757、00646、00830等都是其中代表。

而跟一年前相比，投資人和資金持續湧入美國股票，ETF進榜的門檻提高了不少。其中，10月才掛牌的009813來勢洶洶，另一檔7月上市的009811也不容小覷。

此外，規模和股東排行榜前5名幾乎完美重疊，只差在名次，分別是00757、00830、00646、00662、00924。

00646追蹤標普500指數，這是美國最有代表性的指數，可以當成美股大盤，基本上是買市值最大的前500家美國企業，同時有流動性和獲利能力的篩選，成分股市值約佔美股總市值85%。當前美國ETF市值前三大的VOO、IVV和SPY，都是追蹤S&P500指數。

規模王00662，追蹤納斯達克100指數，簡單理解就是選納斯達克交易所中市值最大的前100家非金融企業，持股科技濃度相對高，佔比約6成，但也不只有科技股，而00662對應的就是美股ETF市值第五名的QQQ。

人氣王00757，上市以來股價飆漲，成分股只有10檔，等權重押寶頂尖科技股，相對的波動和風險也高。

00830追蹤費城半導體指數，專注投資美國市值最大的30間半導體龍頭企業。

00924追蹤標普500成長指數，從S&P500成分股中再篩選成長型與成長價值兼具的公司，對應美股ETF中的IVW。

接下來用實際數字檢視五大人氣ETF的成績單。

配息與報酬率

雖然美國企業更偏好把獲利投資在未來成長，現金股利和殖利率平均不高，不過到台灣就看投信的經營策略了。

五大人氣ETF裡，有三檔不進行收益分配，00646上市十年來從未配過一毛錢，等於看00830一個人表現。

2025年一口氣配了3.96元，年均殖利率高達9.01%，比一大堆高股息ETF還猛，不過前兩年的殖利率分別是3.36%和0.39%，高低落差相當大。

報酬率

近年美股漲幅驚人，除了2022年下跌，其餘幾年幾乎牛氣沖天，00757於2020年和2023年交出90%以上的超高報酬率，不到六年漲了超過四倍，年化報酬率破30%，當然在唯一的下跌年度，也摔得最重。

00830、00662績效同樣驚人，00830這些年漲了超過三倍，00662也漲了兩倍多。

00646雖然只漲一倍多、年化報酬率約15%，但更貼近全市場、分散性佳，2022年跌幅也最小。

00924還年輕，目前在上漲年份能擊敗00646，成長型股是否更強，值得持續觀察。

總費用率

選擇用台灣ETF買美國，成本本來就比美股ETF高，00757年年費用率超過1%，2025年看起來也將再度破1%。

00830則是海外ETF中的模範生，表現值得肯定；00646、00662則維持穩定水準，希望未來能持續變便宜，畢竟美股ETFQQQ的0.2%都常被嫌貴，VOO、IVV 更只收0.03%。

成分股

五檔ETF主要持股差異不小。博通和輝達是五檔ETF的共通持股，蘋果、微軟、亞馬遜、Alphabet和Meta則有四檔持有。從這份名單也能看出，AI時代引領風騷，Magnificent 7，也就是所謂的美股七騎士，仍是當前最重要的成長引擎。

