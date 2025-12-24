009803當核心配置、小資族定期定額也行！股海老牛：季配讓整體資金運用更彈性

保德信市值動能50（009803）近期在市場討論中，被視為市值型ETF的核心配置選項之一。財經部落客股海老牛在玉山投信的影音內容中指出，從今年來看，整體台股走勢屬於相對健康的狀態，而對於2026年，他也維持長線看好的看法。

在這樣的長期趨勢下，他認為投資人較合適的策略，是將市值型ETF視為投資組合中的核心配置，透過長線布局來對抗短線波動，達到「長線保護短線」的效果。

他也提到，009803在12月進行換股調整，展望2026年，會把具備前瞻成長性的成分股納入；同時，12月也是季配息的時間點，有助於讓整體資金運用更具彈性。

在市場表現方面，雖然長線方向仍然向上，但近期市場的拉回與波動，反而提供了分批進場、甚至危機入市的機會，時間點正好值得投資人留意與把握。

談到填息表現時，他回顧指出，上一次配息是在9月份，當時約花了5天完成填息。不過他也強調，投資仍應以中長線表現作為主要觀察重點。

在看好明年台股表現的前提下，他認為009803適合放在投資組合的核心位置；此外，除了核心配置之外，009803同樣適合小資族以定期定額方式參與。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。