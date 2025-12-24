快訊

豐原爆兇殺！男子「在家被砍」 頸部中刀送醫急救中

新人轉向空無婚、照片婚 日本婚宴業崩盤員工去顧靈堂

獨／藍白共推「國民帳戶」 助12歲以下孩童從5萬累積第一筆資本

聽新聞
0:00 / 0:00

009803當核心配置、小資族定期定額也行！股海老牛：季配讓整體資金運用更彈性

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
在台股長線走勢維持正向的前提下，保德信市值動能50（009803） 被點名可作為市值型ETF的核心配置，搭配12月換股與季配息時點，市場拉回也提供分批進場的機會。記者胡經周／攝影
在台股長線走勢維持正向的前提下，保德信市值動能50（009803） 被點名可作為市值型ETF的核心配置，搭配12月換股與季配息時點，市場拉回也提供分批進場的機會。記者胡經周／攝影

保德信市值動能50（009803）近期在市場討論中，被視為市值型ETF的核心配置選項之一。財經部落客股海老牛在玉山投信的影音內容中指出，從今年來看，整體台股走勢屬於相對健康的狀態，而對於2026年，他也維持長線看好的看法。

⭐2025總回顧

在這樣的長期趨勢下，他認為投資人較合適的策略，是將市值型ETF視為投資組合中的核心配置，透過長線布局來對抗短線波動，達到「長線保護短線」的效果。

他也提到，009803在12月進行換股調整，展望2026年，會把具備前瞻成長性的成分股納入；同時，12月也是季配息的時間點，有助於讓整體資金運用更具彈性。

在市場表現方面，雖然長線方向仍然向上，但近期市場的拉回與波動，反而提供了分批進場、甚至危機入市的機會，時間點正好值得投資人留意與把握。

談到填息表現時，他回顧指出，上一次配息是在9月份，當時約花了5天完成填息。不過他也強調，投資仍應以中長線表現作為主要觀察重點。

在看好明年台股表現的前提下，他認為009803適合放在投資組合的核心位置；此外，除了核心配置之外，009803同樣適合小資族以定期定額方式參與。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009803保德信市值動能50 ETF

延伸閱讀

0050股民破200萬創紀錄！網反酸006208無心競爭

00983B、00984B首次配息表現亮眼！稀飯：長期安穩領錢、還有避稅作用

想買0050還要分批？「期貨歐印太累」他改抱40張求安穩 網一面倒勸刪APP

退休「不把錢留給子女」反而更安心！施昇輝：買0050、0056靠股息支應生活開銷

相關新聞

00757、00646、00830...5檔美股ETF報酬超驚人！懶錢包：缺點就是內扣費高

投資無國界，透過複委託或海外券商買美股ETF，就能輕鬆把資產配置到五大洋，參與各種主題、國家、區域的成長。成本低，難度也不高，更能一口氣買下全世界，是我相當推薦的懶人投資法。 當然，有些投資人不愛複委託，不愛海外券商，覺得操作很複雜，英文難以理解，或是有其他需求偏好，那麼也可以考慮台灣市場上的海外ETF。雖然要承擔一些缺點，不過就跟平時買賣台股ETF一樣，也不用自行換匯，專為超級懶人設計。

00757換股加進Palantir…尖牙ETF再進化！網友卻吵翻了

統一FANG+ ETF（00757）最新一季成分股調整出爐，新增美國數據分析公司Palantir，同時剔除ServiceNow。消息曝光後，不只官方強調AI生態布局更完整，股板網友也立刻掀起激烈討論，

009803當核心配置、小資族定期定額也行！股海老牛：季配讓整體資金運用更彈性

保德信市值動能50（009803）近期在市場討論中，被視為市值型ETF的核心配置選項之一。財經部落客股海老牛在玉山投信的影音內容中指出，從今年來看，整體台股走勢屬於相對健康的狀態，而對於2026年，他

退休「不把錢留給子女」反而更安心！施昇輝：買0050、0056靠股息支應生活開銷

我昨天去某上市公司演講，聽眾都是即將退休的同事。 我說：「不要想把錢留給子女，你就會覺得錢夠用了。如果你已經覺得錢不夠用了，更不該繼續省吃儉用，要把錢留給子女。錢要自己花，房子留給子女。」 「絕對

想買0050還要分批？「期貨歐印太累」他改抱40張求安穩 網一面倒勸刪APP

買ETF需要看時機進場嗎？一名網友在PTT股票板詢問，手上有一筆暫時不想動用的資金，打算長期投入元大台灣50(0050)約40張，但猶豫要「黃金交叉進場」、碰季線分批、等大盤急跌或採質押流等方式配置，引發網友熱議。討論焦點集中在「0050到底需不需要擇時」與「長期投資的心態管理」，不少人直言最簡單就是一次買進後別再看盤。

00983B、00984B首次配息表現亮眼！稀飯：長期安穩領錢、還有避稅作用

月底、初除息的ETF名單，現在真的越來越熱鬧了！ 截至目前，1月初除息的ETF已經累積超過11檔，其中包含8檔債券型ETF，以及3檔股票型ETF，讓我們一起來看看它們的分配金額跟除息日程吧！ 00953B，這期預估每單位配發0.061元，一樣維持，單月殖利率約0.63%。回顧去年全年，總共配發0.79元，將各期殖利率加總後，年化殖利率約為8.09%。它能配發如此高息，主要是它投資「非投等債」，追求的是較高收益，同時也必須承擔相對較高的信用風險。 如果你本身能接受波動、並且對高收益債券ETF有興趣，這檔會是名單中可以留意的選項之一；但如果你偏好的是信評較高、走穩定路線的配置，那接下來這兩檔，也是能關注的。 這次榜單中，有兩檔是成立以來首次配息的債券ETF，分別是00983B，以及00984B。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。