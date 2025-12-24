退休「不把錢留給子女」反而更安心！施昇輝：買0050、0056靠股息支應生活開銷

我昨天去某上市公司演講，聽眾都是即將退休的同事。

我說：「不要想把錢留給子女，你就會覺得錢夠用了。如果你已經覺得錢不夠用了，更不該繼續省吃儉用，要把錢留給子女。錢要自己花，房子留給子女。」

「絕對不要為了節遺產稅，在生前就把錢轉到子女名下，小心最後被棄養。」

「留下兩年生活費，其他都拿去買0050、0056，靠它們的股息就足以支應生活開銷，然後把0050、0056留給子女。」

「退休理財」的真正重點，不是「努力賺錢」，而是「開心花錢」。

◎本文內容已獲 樂活分享人生 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。