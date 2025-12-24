兆豐台美動能股債平衡ETF 12月26日起掛牌上市

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

自去年底開放主動式ETF及被動式平衡型ETF以來，證交所積極推動多檔主動式ETF及被動式平衡型ETF掛牌上市，協助打造台灣成為亞洲資產管理中心，台灣市場首檔依據指數設定條件，調整股債配置比例的條件式平衡型ETF也即將問世，持續為台灣ETF市場注入創新能量。由兆豐投信募集發行平衡兆豐台美動能（00982T）受益憑證，將於12月26日掛牌上市，並得辦理融資融券。

所謂條件式平衡型ETF，最大優勢是能根據指數設定的條件（例如：總體經濟指標、市場分析指標或產業分析指標等條件），自動切換股債配置權重。這種機制相較於固定股債比例，能讓投資人不必頻繁換股或調整資產，即可達到「隨市而變、動態調整」的效果。此類商品提供投資人新型態的資產配置工具，滿足不同風險屬性的投資需求，為臺灣ETF市場提供更多元化的產品。

證交所表示，根據送件資料顯示，該檔ETF之標的指數為臺灣指數公司彭博台美動能多資產平衡指數，係臺灣指數公司及Bloomberg Index Services Limited合編指數，為結合臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃動能趨勢指數與彭博20年期以上美國公債指數(台幣計價)所構建的多資產平衡指數。股債配置比例將依預設股市表現條件，自動於「積極、穩健、保守、特殊」四種情境間切換，股票與債券權重會在20%至80%間彈性配置，塑造兼具分散風險與追求穩健的多資產投資策略，以表彰結合股票與債券投資組合之績效表現。

其中，臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃動能趨勢指數是以台灣上市上櫃股票為母體，自科技產業股票篩選符合獲利指標、市值指標及價值指標的30檔成分股，採市值加權，於每年5月及11月進行成分股定期審核；彭博20年期以上美國公債指數(台幣計價)，主要投資於美國財政部發行的債券，篩選距到期日20年以上及流通在外金額等條件，並採市值加權，指數成分於每月月底定期審核，成分債檔數為40檔。

證交所表示，集中市場掛牌上市ETF將達203檔(含被動式ETF 190檔及主動式ETF 13檔)。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

