00983B、00984B首次配息表現亮眼！稀飯：長期安穩領錢、還有避稅作用

月底、初除息的ETF名單，現在真的越來越熱鬧了！

截至目前，1月初除息的ETF已經累積超過11檔，其中包含8檔債券型ETF，以及3檔股票型ETF，讓我們一起來看看它們的分配金額跟除息日程吧！

00953B這期預估每單位配發0.061元，一樣維持，單月殖利率約0.63%。

回顧去年全年，總共配發0.79元，將各期殖利率加總後，年化殖利率約為8.09%。它能配發如此高息，主要是它投資「非投等債」，追求的是較高收益，同時也必須承擔相對較高的信用風險。

如果你本身能接受波動、並且對高收益債券ETF有興趣，這檔會是名單中可以留意的選項之一；但如果你偏好的是信評較高、走穩定路線的配置，那接下來這兩檔，也是能關注的。

這次榜單中，有兩檔是成立以來首次配息的債券ETF，分別是00983B，以及00984B。

00983B預估每單位配發0.094元，單月殖利率約0.58%，暴力計算年化殖利率約7%；00984B預估每單位配發0.126元，單月殖利率約0.75%，暴力計算年化殖利率約9%。

想要參與這兩檔的首次配息，最晚需要在12月31日前買進或持有，1月2日除息，並於1月26日發放股利。

也難怪我上週分享配息圖卡時，底下也有幾位留言說「配得不錯」。單就首配來看，這兩檔的單月殖利率，確實算是相當亮眼。

不過，畢竟它們都是新成立不久的ETF，這邊我也簡單帶一下它們各自的投資特性，讓大家在看數字之餘，也能更清楚自己買的是什麼。

00983B

追蹤的是「ICE優化票息20年期以上美國公債指數」，平均信評為AA+，屬於違約風險極低的高信評公債。 同時，它也具備長天期債券的特性，當利率循環出現變化時，價格彈性相對更明顯。整體來說，會比較適合偏好安全性、且以長期配置為主的投資人。

00984B

追蹤「ICE優化收益15年期以上A級美國已開發市場公司債券指數」，配置重點放在投資級公司債。 它會先篩選三大信評機構平均信評A以上的標的，再進一步挑選票面利率最高前20%的債券，目標是在不過度犧牲信評水準的前提下，拉高票息與整體殖利率，讓債券在震盪環境中，同時兼顧優息與抗震能力。

如果你偏好的是風險相對可控、現金流的配置，那麼高信評的公債或投資級公司債，依然是很多人資產配置中不可或缺的一塊。

另外，前面提到的這三檔，再加上榜單中的00959B、00950B、00970B等債券型ETF，其配息來源是屬於海外所得。

對於有稅務規劃需求的投資人來說，這類型資產也能用來規避補充保費等稅務風險。

至於股票型ETF的部分，00939以及00946，本次也持續配發0.072元與0.058元，維持原本的配息水準，對於追求台股現金流的投資人來說，表現仍算穩定，先求穩，再求慢慢進步。

最後還是那句老話，投資沒有絕對的對與錯。與其盲目追高、跟風買進，不如花點時間理解產品特性，找到真正適合自己風險承受度與資金規劃的標的，長期下來，反而更踏實。

◎本文內容已獲 要不要來點稀飯套餐 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。