00933B規模再長胖

美國聯準會2025年降息三次，近期債券顯著回溫。觀察上周含主被動式ETF在內（截至12月19日），台股原型ETF規模合計達3.67兆元，周減207.43億元；相較之下，債券ETF規模逆勢成長至3.04兆元，單周增加225.8億元，顯示在股市震盪之際，債券成為投資人的資金避風港。

其中，國泰10Y+金融債（00933B）近一月規模成長113.3億元，在債券ETF中居冠，規模正式突破千億元，進入全台唯九檔的千億級債券行列。

國泰10Y+金融債經理人鄭凱允表示，通膨放緩疊加勞動市場轉弱，使聯準會政策逐步轉向關注就業情況。不過投資人仍需留意，雖然11月非農就業人數優於預期，但新增職位集中於醫療業，產業間動能不均；且失業率上揚，創2021年以來新高，顯示勞動市場惡化風險仍高。若失業率進一步升溫，Fed可能釋出更多降息空間，美債利率有望續降。

基於勞動市場下行速度加快，預期2026年降息循環將延續，建議投資人可善用中長天期投資等級債券，以捕捉潛在收益機會。

國泰投信ETF研究團隊表示，根據上周公布的非農就業與消費者物價指數（CPI）顯示，美國勞動市場與通膨壓力持續降溫。核心CPI年增率低於市場預期，並創下2021年3月以來新低，觀察美國整體通膨壓力確實已有實質緩解的跡象。

建議投資人可適時增持高信評企業債比重，國泰10Y+金融債今年以來規模成長近35%，是千億級債券ETF中今年規模成長最多之標的。

展望後市，過去一周美債利率呈現「先升後降」的走勢，分析原因為市場縮減降息預期而回升，隨後受CPI遠低於預期、失業率上升等消息影響而回落。近期聯準會官員釋出偏鴿談話，指出當前利率比中性利率高50-100個基點，代表未來仍隱含降息空間。

在市場持續消化聯準會降息預期期間，過去一個月來，全台資金也更加聚焦投等債標的，其中產業債部分以金融債最受矚目，也推動國泰10Y+金融債規模上升；持債聚焦高盛集團、美國銀行、花旗集團及摩根大通等金融巨頭，且發債機構橫跨全球，目前股價約16元，每張不到2萬元，成為追求穩定的退休族及存股族首選。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。