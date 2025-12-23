黃金、白銀ETF漲勢犀利 00635U、00738U等三檔創新高價

美國與委內瑞拉衝突、烏俄戰爭升溫，帶動避險資產表現，黃金、白銀再受市場對Fed降息預期提升，推動現貨價格衝破4,400元、70元新高。

黃金、白銀價格飆漲，同步帶動期元大S&P黃金（00635U）、期元大道瓊白銀、期元大S&P黃金正2三檔ETF昨（23）日同飆，刷新高價紀錄。

機構法人認為，黃金2026進入5,000美元時代，建議加入資產配置中。

在亞股交易時間，紐約黃金期貨2026年12月合約價格最高來到4,683美元，白銀期貨2026年7月合約最高來到71.19美元，帶動期元大S&P黃金正2市價朝百元邁進，昨日上漲3.4%，收上97.8元，期元大道瓊白銀收上57.2元，期元大S&P黃金收上48.16元，市價收再創新高。

法人分析，黃金結束10月下旬以來的修正整理，重回新高走勢，技術面已無壓力，加上各國央行購入黃金、美就業放緩支持聯準會政策寬鬆，以及貨幣供給量增加促使資金尋求保值資產，都是有利因素。

同樣受惠以上利多的白銀，更因AI工業需求旺盛，全球已連續五年供不應求進，今年以來飆漲逾140%，再加上美國明年高度機會持續維持謹慎降息立場，黃金可望維持強勁動能。

外資機構看好黃金表現，高盛預估明年金價有望衝4,900美元，摩根大通（J.P. Morgan）上看5,055美元，2027年更有機會上探5,400美元；德意志銀行、瑞士銀行、法國興業銀行同步預期挑戰5,000美元。

國內相關ETF同步火熱，今年期元大S&P黃金、期元大S&P黃金正2、期元大道瓊白銀規模分別大成長逾723%、371%、331%，受益人數分別成長292%、226%、240%，顯示市場投資人看好貴金屬行情表現積極布局。

法人認為，目前投資人高配台股資產，嚴重低配黃金，可把握這一波行情調整配置，增加資產報酬風險表現。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。