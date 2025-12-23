快訊

大陸冷氣團南下！吳德榮：明起北台濕冷探10度高山恐下雪

北捷案凶嫌父母下跪道歉 校園割頸案受害家屬控訴司法已死

黃金、白銀ETF漲勢犀利 00635U、00738U等三檔創新高價

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
黃金示意圖。 路透
黃金示意圖。 路透

美國與委內瑞拉衝突、烏俄戰爭升溫，帶動避險資產表現，黃金、白銀再受市場對Fed降息預期提升，推動現貨價格衝破4,400元、70元新高。

⭐2025總回顧

黃金、白銀價格飆漲，同步帶動期元大S&P黃金（00635U）、期元大道瓊白銀、期元大S&P黃金正2三檔ETF昨（23）日同飆，刷新高價紀錄。

機構法人認為，黃金2026進入5,000美元時代，建議加入資產配置中。

在亞股交易時間，紐約黃金期貨2026年12月合約價格最高來到4,683美元，白銀期貨2026年7月合約最高來到71.19美元，帶動期元大S&P黃金正2市價朝百元邁進，昨日上漲3.4%，收上97.8元，期元大道瓊白銀收上57.2元，期元大S&P黃金收上48.16元，市價收再創新高。

法人分析，黃金結束10月下旬以來的修正整理，重回新高走勢，技術面已無壓力，加上各國央行購入黃金、美就業放緩支持聯準會政策寬鬆，以及貨幣供給量增加促使資金尋求保值資產，都是有利因素。

同樣受惠以上利多的白銀，更因AI工業需求旺盛，全球已連續五年供不應求進，今年以來飆漲逾140%，再加上美國明年高度機會持續維持謹慎降息立場，黃金可望維持強勁動能。

外資機構看好黃金表現，高盛預估明年金價有望衝4,900美元，摩根大通（J.P. Morgan）上看5,055美元，2027年更有機會上探5,400美元；德意志銀行、瑞士銀行、法國興業銀行同步預期挑戰5,000美元。

國內相關ETF同步火熱，今年期元大S&P黃金、期元大S&P黃金正2、期元大道瓊白銀規模分別大成長逾723%、371%、331%，受益人數分別成長292%、226%、240%，顯示市場投資人看好貴金屬行情表現積極布局。

法人認為，目前投資人高配台股資產，嚴重低配黃金，可把握這一波行情調整配置，增加資產報酬風險表現。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

守護選手拚搏 運動禁藥防治基金會攜手醫療界啟動黃金防線

美黃金艦隊計畫 將造史上最大「川普級」戰艦 威力強100倍

全家41款福袋耶誕節陸續開賣 狂抽BMW豪車、iPhone 17 Pro、黃金好禮

老字號銀樓涉助詐團洗錢 遭起訴求刑20年

相關新聞

0050股民破200萬創紀錄！網反酸006208無心競爭

元大台灣50(0050)投資人數首度突破200萬人，刷新台股ETF紀錄，引發PTT股板熱議。網友討論焦點除「0050為何能壟斷」外，也延伸到「人多的地方要不要去」與同類產品比較，部分人直言人氣爆棚代表資金共識成形，也有人反向解讀為「喝茶準備割韭菜」，對追捧風潮保持警戒。

條件式平衡ETF 26日掛牌

臺灣證券交易所自去年底開始積極推動多檔主動式ETF及被動式平衡型ETF掛牌上市，協助打造台灣成為亞洲資產管理中心，而國內...

台股高息ETF翻揚 九檔賺贏大盤 00919漲幅7.2%居冠

12月以來，台股先跌後漲震盪劇烈，統計至23日大盤漲2.48%，今年來備感壓力的台股高息ETF出現逆轉翻揚，有九檔台股高...

00995A搶紅包 下月開募

歷史數據顯示，台股在年初往往有元月效應與紅包行情。中國信託投信推出主動中信台灣卓越（00995A），主打「量化打底」結合...

黃金、白銀ETF漲勢犀利 00635U、00738U等三檔創新高價

美國與委內瑞拉衝突、烏俄戰爭升溫，帶動避險資產表現，黃金、白銀再受市場對Fed降息預期提升，推動現貨價格衝破4,400元...

00933B規模再長胖

美國聯準會2025年降息三次，近期債券顯著回溫。觀察上周含主被動式ETF在內（截至12月19日），台股原型ETF規模合計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。