00995A搶紅包 下月開募

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

歷史數據顯示，台股在年初往往有元月效應與紅包行情。中國信託投信推出主動中信台灣卓越（00995A），主打「量化打底」結合「主動加乘」雙重策略，明年1月5日至9日募集，是2026年首檔募集的主動台股ETF，最低申購金額只要新台幣1萬元，採季配息機制 。

中國信託投信總經理陳正華指出，回顧今年，中國信託投信推出的產品在績效、配息、規模、成交量、受益人數等都有不錯的表現。而中信關鍵半導體、中信日本商社、中信中國高股息，以及主動中信非投等債等ETF，都是該類別受益人數最高的。

彭博資訊統計，過去十年若在1~2月間布局台股，受惠元月效應與農曆春節資金回籠，上漲機率高。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009816 預計明年1月14日展開募集

