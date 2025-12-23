00995A搶紅包 下月開募
歷史數據顯示，台股在年初往往有元月效應與紅包行情。中國信託投信推出主動中信台灣卓越（00995A），主打「量化打底」結合「主動加乘」雙重策略，明年1月5日至9日募集，是2026年首檔募集的主動台股ETF，最低申購金額只要新台幣1萬元，採季配息機制 。
⭐2025總回顧
中國信託投信總經理陳正華指出，回顧今年，中國信託投信推出的產品在績效、配息、規模、成交量、受益人數等都有不錯的表現。而中信關鍵半導體、中信日本商社、中信中國高股息，以及主動中信非投等債等ETF，都是該類別受益人數最高的。
彭博資訊統計，過去十年若在1~2月間布局台股，受惠元月效應與農曆春節資金回籠，上漲機率高。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言