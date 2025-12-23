債券ETF規模王00937B 調整指數編製規則 將增加持債檔數

快訊

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

債券ETF規模王-群益ESG投等債20+（00937B）將調整指數編製規則，本次調整主要在於放寬選券的門檻，以應對資金胃納量，變動後指數成分券檔數變動比例將超過原檔數達20％以上，推估未來總持債檔數會超過200檔。

根據群益投信23日公告，群益ESG投等債20+追蹤的「ICE ESG 20年期以上BBB級成熟市場大型美元公司債（單一產業10％上限）指數」，配合指數公司研議修訂指數編製規則，綜合考量規模持續成長與指數代表性等因素，將調整有關債券流通在外金額篩選門檻，由10億美元調整至7.5億美元，將自2026年1月31日生效。

據了解，本次調整主要反映兩大因素：第一，因應規模持續增長，放寬債券單檔流通在外金額後將可增加總檔數，使整體指數涵蓋性更廣，整體總市值增加，指數更具代表性；第二，檔數增加可使成分券可選範圍更廣，可增加高票息成分券的涵蓋率，且減少過度集中風險。

調整過後，投資組合仍聚焦BBB級ESG做得較好的企業，且票面利率須大於4.5%才納入，不影響挑選高票息的篩選特性；此外，選債仍挑選票面利率大於4.5%以上成分券，且指數調整後成分券更廣，且不影響原有特色，力求維持配息率，同時也兼顧波動度。由於群益ESG投等債20+投資組合操作為最佳化，因此不需要立刻於指數生效前調整完畢，預料將會逐步在每次申贖時調整成分券。

以目前的最新資訊來看，群益ESG投等債20+規模2,690.68億元，高居債券ETF第一大，亦為全球最大ESG債券ETF、也是受益人數最多的投資等級債ETF，追蹤的是ICE ESG 20年期以上BBB級成熟市場大型美元公司債（單一產業10％上限）指數成分債券檔數為133檔、殖利率6.14%、平均票息率5.61%、存續期間13.15年、到期年限26.76年。

展望後市，群益ESG投等債20+經理人曾盈甄表示，聯準會宣布每月購買約400億美元短債，為短債市場提供籌碼支撐，加上近期通膨數據表現溫和，暗示明年降息空間有望超過聯準會預估的1碼。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

債券ETF ESG 群益

