兆豐台美動能股債平衡00982T 12月26日掛牌上市 首檔條件式平衡型ETF

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

自去年底開放主動式ETF及被動式平衡型ETF以來，證交所積極推動多檔主動式ETF及被動式平衡型ETF掛牌上市，協助打造台灣成為亞洲資產管理中心，台灣市場首檔依據指數設定條件，調整股債配置比例的條件式平衡型ETF也即將問世，持續為台灣ETF市場注入創新能量。由兆豐投信募集發行之的平衡兆豐台美動能（00982T），將於12月26日掛牌上市，並得辦理融資融券。

所謂條件式平衡型ETF，最大優勢是能根據指數設定的條件（例如：總體經濟指標、市場分析指標或產業分析指標等條件），自動切換股債配置權重。這種機制相較於固定股債比例，能讓投資人不必頻繁換股或調整資產，即可達到「隨市而變、動態調整」的效果。此類商品提供投資人新型態的資產配置工具，滿足不同風險屬性的投資需求，為臺灣ETF市場提供更多元化的產品。

證交所表示，根據送件資料顯示，該檔ETF之標的指數為「臺灣指數公司彭博台美動能多資產平衡指數」，為臺灣指數公司及Bloomberg Index Services Limited合編指數，為結合「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃動能趨勢指數」與「彭博20年期以上美國公債指數（台幣計價）」所構建的多資產平衡指數。股債配置比例將依預設的股市表現條件，自動於「積極、穩健、保守、特殊」四種情境間切換，股票與債券權重會在20%至80%間彈性配置，塑造兼具分散風險與追求穩健的多資產投資策略，以表彰結合股票與債券投資組合的績效表現。

其中「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃動能趨勢指數」，為以台灣上市上櫃股票為母體，自科技產業股票篩選符合獲利指標、市值指標及價值指標之30檔成分股，採市值加權，於每年5月及11月進行成分股定期審核；「彭博20年期以上美國公債指數（台幣計價）」，主要投資於美國財政部發行之債券，篩選距到期日20年以上及流通在外金額等條件，並採市值加權，指數成分於每月月底定期審核，成分債檔數為40檔。

證交所表示，包含上述ETF，集中市場掛牌上市ETF將達203檔（含被動式ETF 190檔及主動式ETF 13檔）。國內ETF商品種類日趨多元，投資組合涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，建議投資人投資前應詳閱公開說明書。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

