0050正二能長期持有嗎？前經理人點出轉倉成本：一年恐先吃掉報酬

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。 聯合報系資料照片／記者余承翰攝影
股民投資0050正二長達20年，一名自稱「前正二ETF經理人」的網友回覆指出，槓桿ETF靠衍生性商品放大曝險，內含期貨轉倉與再平衡成本，並直言正二產品天生帶有「追漲殺跌」特性。網友討論焦點集中在兩點，包括正二到底適不適合長期持有，以及原PO提出「一年先損15%」是否貼近現實，正反兩派留言迅速交鋒。

該網友在文中列出多項先備知識，指出正二與反向型ETF主要以期貨等衍生性工具做出約2倍淨資產曝險，操作上需兼顧流動性與相關度，並提到期貨轉倉成本不能只看一般散戶手續費，規模大時容易被價差「吃豆腐」。他也提到為控制追蹤誤差，曝險偏離時經理人會回調部位；在容忍值假設下，期貨漲5%可能讓曝險從200%降至約190%，需加碼期貨而形成追漲，反向則可能殺跌。

原PO進一步用假設推估，若轉倉一年約10%、震盪調整成本約5%，「一年什麼都沒做」就可能先損15%，因此認為槓桿反向型商品更適合交易用途，若以資產配置為目的，頻繁調整曝險會很累。他也提醒部分正二若使用流動性較差期貨，可能更容易在被動轉倉時遭對手方占便宜，並表示正二可作為調節槓桿工具，但若當投資主力「真心佩服」。

留言區多數人肯定文章「含金量高」「筆記」「專業推」，並補充大規模轉倉若未平倉占比高，價差與滑價可能遠比散戶想像可怕，也有人提出正二優點是「不用每天看盤」、出國也能放著。另有網友以情境提醒，牛市正二績效突出，但若遇到橫盤兩年，0050不動、正二可能先下滑一段，心理上未必扛得住。

不過質疑聲同樣強烈，許多網友追問「15%耗損」依據何在，直指數字偏離體感，並以台股正二YTD與0050報酬差距反駁；也有人提醒原PO未明確指出討論的是哪一種正二，若拿商品、個股槓桿ETF的極端例子套用到大盤正二，說服力有限。討論也延伸到「公開說明書明寫不適合長期持有」與「但實際長抱者賺爛」的矛盾，有人主張風險報酬要一起看，不能只拿回測報酬說嘴，也有人回嗆「悲觀者正確、樂觀者賺錢」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 台股 大盤 0050元大台灣50

