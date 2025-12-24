0050股民破200萬創紀錄！網反酸006208無心競爭

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

元大台灣50(0050)投資人數首度突破200萬人，刷新台股ETF紀錄，引發PTT股板熱議。網友討論焦點除「0050為何能壟斷」外，也延伸到「人多的地方要不要去」與同類產品比較，部分人直言人氣爆棚代表資金共識成形，也有人反向解讀為「喝茶準備割韭菜」，對追捧風潮保持警戒。

根據媒體引用集保結算所資料，至12月19日止，0050投資人數突破204萬人，成為首檔達成200萬人里程碑的ETF。報導並指出，0050今年以來投資人數大增近130萬、規模成長逾5000億，定期定額戶數增加逾37萬，單月定期定額金額突破60億元，平均每人每月扣款接近萬元。元大投信則強調市值型ETF看重成分股市值成長性而非高配息率，並提醒0050集中投資台股，仍須留意單一市場系統性風險。

一名網友在PTT分享新聞後認為，最老牌ETF仍最受投資人喜愛，隨著指數長期向上，選擇0050可望享受資本市場緩步上行的成果，是「不錯的選擇」。他以偏正面語氣定調，將0050視為長期投資的基礎工具，也暗示在市場主流趨勢下，存股族更願意用指數化方式參與台股行情。

多數網友留言則呈現「共識派」聲量強勢，主張「打不贏就加入」，認為0050、0056屬經過長時間考驗的老牌標的，屬「國民股票」與「不會倒的勞退基金」。也有人稱ETF投資比起被詐騙更好，或認為年輕人財商提升，最終回歸指數本質；同時不少留言把焦點轉向同類競品006208，批評其「不分割」、「亂配息」、「沒心競爭」，甚至出現「有事燒紙」、「已屎」等戲謔語，並建議新資金轉扣0050、舊部位先不動。

不過反對聲音也相當鮮明。有網友提醒「人多的地方不要去」，質疑熱門是否意味著過度擁擠與風險上升，甚至直言「台股該賣了」「準備割韭菜」。另一派則反駁，重點不是人多，而是資產配置與成本效率，有人指出「ETF成本跟你的投資沒有半點毛關係」，也有人主張仍有其他更有效率或報酬更高的ETF與個股選項，認為市場不該被0050單一產品壟斷。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

兆豐台美動能股債平衡ETF 12月26日起掛牌上市

自去年底開放主動式ETF及被動式平衡型ETF以來，證交所積極推動多檔主動式ETF及被動式平衡型ETF掛牌上市，協助打造台...

條件式平衡ETF 26日掛牌

臺灣證券交易所自去年底開始積極推動多檔主動式ETF及被動式平衡型ETF掛牌上市，協助打造台灣成為亞洲資產管理中心，而國內...

