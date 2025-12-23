快訊

台新新光金壓回是買點？陳重銘指「別樂觀追高」：外資倒貨吃00919豆腐

聯合新聞網／ 不敗教主-陳重銘
台新新光金(2887)上周股價拉高到21.9。台股示意圖／中央社
台新新光金(2887)上周股價拉高到21.9。台股示意圖／中央社

台新新光金（2887）上周股價拉高到21.9，接著開始緩步下滑，又是為甚麼？

⭐2025總回顧

大漲通常要看籌碼面，投信大買主要原因是被00919納入，一口氣買了70萬張。

不過也可以看出，外資也跟著倒貨喔！這是被動型ETF的宿命，換股時會被市場佔便宜啊！

一但00919買盤結束，股價走勢就回歸到基本面。

從基本面來看，台新新光金（2887）前11月EPS為1.79元，今年我預估是1.9元，本益比10倍以下算是甜蜜價。

台新金併入新光金，補足了壽險這一塊，公司的布局會更完整。但因為是用換股的方式合併，導致台新新光金股本高達2936億，中信金也才2015億元，所以中信金前11月的EPS高達3.76元，是台新新光金的2.1倍，這就是股本低的優勢。

高股本對台新新光金的影響，就是明年發放股票股利的機率降低了。

以前我有長期投資台新金，就是因為10倍左右的低本益比，而且還有配發股票股利，可以加快累積張數，但是目前股本明顯龐大的台新新光金，往後為了控制股本膨脹，恐怕只能夠配發現金股利了！以今年的獲利來說，預估明年有5~6%的殖利率，也算是不錯。

併入新光金之後也承接了債券的投資部位，美國今年降息3碼，明後年預估各降息1碼，降息有利於債券價格的表現，對壽險主要金控有利。

但是也須要留意，壽險業面臨2026年接軌IFRS 17與TW-ICS的壓力，因此可能影響金控增資需求與股利配發能力。

白話文來說就是壽險金控要「強化資本」，必須要用增資跟減少發放現金股利。

現金增資就是跟股東要錢，副作用就是讓股本膨脹，也就更發不出股票股利。

既然跟股東要錢了，還能夠再大方發放現金股利嗎？用現增跟股東要錢，再配現金股利給股東，不是很矛盾嗎？現金股利的發放可能會保守，這也是要注意的。

上面的評估，算是有好有壞，投資人不要樂觀追高，本益比10倍算是基本盤。

◎本文內容已獲 不敗教主-陳重銘 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

