009816 預計明年1月14日展開募集

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

2025年結束進入倒數階段，受美股投資人擔憂AI變現疑慮拖累，台股加權指數跟著震盪。凱基投信表示，目前大盤本益比約18倍，位於合理區間上緣，一旦市場出現風吹草動，較易刺激獲利了結賣壓出籠，但回歸基本面，台股具備AI供應鏈護體，長期經濟表現穩健；短線上的波動，可以透過不配息再投入的方式伺機布局，完整參與時間複利。

凱基台灣TOP 50 ETF（009816）基金研究團隊表示，根據回測數據顯示，若自2007年5月起，每月底定期定額投入1萬元，至今年11月底為止，投資成本總計來到223萬元，若選擇台灣加權指數（不含息）定期定額投資，18.5年後報酬178%，223萬變成620萬元；若相同期間選擇定期定額投資台灣加權指數（含息），累積報酬達318%，223萬元本金則成長到932萬元。

若定期定額投資凱基台灣TOP 50所追蹤的「特選臺灣TOP50指數」，同樣經過18.5年後，累積報酬來到390%，223萬元本金則倍增至1,092萬元，獲利869萬元，相較台灣加權指數（不含息），報酬成果落差472萬元，可以看出股息滾入再投資的威力。

因應市況，凱基投信推出全台目前唯一不配息再投入台股ETF-凱基台灣TOP 50，預計於明年1月14日展開募集，發行價10元，追蹤臺灣指數公司「特選臺灣TOP50指數」，透過股息滾入再投資機制，可望成為投資人參與台股長多、實現FIRE（Financial Independence,Retire Early）「財務自由、提早退休」的投資利器。

凱基投信指出，受惠AI供應鏈需求擴張刺激電子零組件出口成長，台灣今明兩年GDP成長率雙雙調高，主計總處公布的最新經濟展望顯示，台灣2025年GDP年增率預期從4.4%大幅上調至7.3%，即便基期墊高，2026年GDP年增率預估值仍獲主計總處上調至3.5%。強韌的經濟表現提供台股堅實獲利動能，預計整體台股2026年獲利年增率將倍增，且除了AI族群持續走在成長軌道，受惠景氣增溫與基期偏低，AI以外的電子族群，2026年獲利年增率預期有機會從3%大幅跳升至32%，傳產族群獲利年增率更有機會一舉由負翻正，繳出雙位數成長。

展望2026年，AI仍是「全村的希望」，其發展驅動企業獲利乃至全球總體經濟成長的長線藍圖沒有改變，台股可望雨露均霑，但投資人居高思危，2026年的市場波動與個股表現差異勢必會擴大，可透過市值型ETF掌握獲利能見度最高的龍頭企業，加上不配息再投入的機制加乘威力，可望在波動上升的環境中持盈保泰。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

