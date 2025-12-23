009815「核心+衛星選股法」納入台積電ADR吃滿AI紅利！1月5日銅板價募集

隨著AI成為全球科技產業核心動能，大華銀投信近日舉行產品說明會，正式宣布推出全新ETF「大華美國MAG7+（009815）」，主打聚焦美國科技七巨頭（Magnificent 7），結合核心加衛星設計，打造「100%受惠AI趨勢」的科技型投資工具，預計於2026年1月5日至1月9日，以每股發行價格10元展開募集。

AI產業結構集中 大型科技公司主導關鍵資源

大華銀投信指出，AI產業並非單一技術，而是由多個層級組成，包含底層算力、資料平台、模型開發以及最終應用。

從目前產業發展來看，這些關鍵環節多由少數大型科技企業掌握，形成高度集中的產業結構。

在算力層面，高階運算晶片的設計與製造需要龐大資本與技術門檻，使市場長期集中於少數企業；資料層則以大型雲端服務商為主，模型研發同樣仰賴雄厚資源。

至於應用端，部分科技公司選擇將AI深度整合至自有產品與服務中，建立差異化競爭優勢。

大華銀投信投資長楊斯淵表示，這樣的產業結構，使得投資AI趨勢時，參與具備規模與技術優勢的科技巨頭，相對更能掌握長期發展動能。

投資行為轉變 集中化與成長型趨勢浮現

除產業面觀察外，大華銀投信也指出，近年全球資本市場投資行為出現結構性轉變。過去講求高度分散的配置方式，逐漸轉向集中於具備競爭優勢的企業，不論主動或被動投資皆呈現類似趨勢。

此外，在AI被視為新一波科技革命的背景下，成長型投資重新成為市場關注焦點；而由於AI相關技術與資源多集中於成熟市場，美國仍是全球科技創新與資金布局的核心。

首度攜手彭博指數 採核心加衛星配置

009815追蹤的指數由彭博指數公司編製，採用「核心加衛星」設計，將約七成權重配置於科技七巨頭，其餘權重則分散於多家全球大型科技企業，以兼顧科技純度與風險控管。

彭博指數亞太產品主管莊戟表示，該指數不受單一交易所限制，納入在美國上市的普通股與ADR，擴大選股範圍，成功將台積電ADR選入指數成分，也讓台灣投資人能透過ETF參與更多全球科技企業的市場表現。

以長線布局為定位 打造參與AI趨勢的投資工具

大華銀投信行銷長張耿豪指出，隨著台灣ETF市場持續成長，投資人對海外股票型ETF的關注度明顯提升。

009815提供一項聚焦全球科技龍頭、結構清楚、適合長期配置的產品，協助投資人布局AI發展帶來的長期機會。

009815的設計理念並非短線追逐題材，而是希望讓投資人以相對簡單、透明的方式，參與全球科技產業持續演進的趨勢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。