統一00757成分股換股 新增 Palantir

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

根據指數公司ICE Data Indices所公布的尖牙指數（FANG+ Index）12月季度審核結果，成分股剔除ServiceNow，並新增美國數據分析決策巨擘Palantir，追蹤該指數的統一FANG+ ETF（00757），也將進行相對應的成分股調整。統一投信表示，生成式AI引領的智能革命浪潮進入第四年深化期，投資也要與時俱進，新的00757成分股打造出核心算力、雲端基建、終端應用、資安防護、再到整合決策的進化版圖。

統一FANG+ ETF經理人林良一指出，FANG+指數成分股在AI各環節居主導地位，從算力與網絡基礎設施（輝達、博通）、雲端平台（微軟、Google、亞馬遜）、模型開發與終端應用（META、蘋果、 Netflix），到AI驅動的安全防護（CrowdStrike），已形成強大生態。在Palantir加入後，意味著FANG+指數在AI領域的布局從技術底層，真正落地到企業與政府營運層的執行平台。

林良一表示，Palantir最早深耕政府情報與國防場景，近年大幅拓展商業應用，在政府國防與商業端均建立深厚護城河。Palantir的核心競爭力在於透過AIP人工智慧平台讓大型語言模型在嚴格權限與審計軌跡下，使決策能真正執行任務。當NVIDIA供應算力、微軟提供雲端、Google開發模型時，Palantir扮演將這些能力整合進實際營運的關鍵角色，解決企業導入AI最困難的最後一哩路。

林良一分析，Palantir 2025年12月宣布的美國海軍4.48億美元ShipOS專案（供應鏈現代化）以及與輝達、CenterPoint合作的Chain Reaction計畫（推進AI基礎設施建設），印證其在關鍵場域的不可替代性。據Palantir最新的第3季財報顯示，近一季營收年增達63％、美國商業營收增長121%、高度淨留存率亦展現Palantir的強勁成長動能。隨著企業AI落地需求從試點邁向全面部署，Palantir正從小眾工具躍升為平台級基礎設施。此次調整使FANG+指數真正形成涵蓋算力、平台、執行、應用的全方位AI生態。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

