高集中科技股ETF怎選？009815、00757設計差異一次看

主打「高度集中大型科技股」的ETF陸續推出，市場開始關注不同設計之間的差異。

大華美國MAG7+（009815）屬於較新的產品，但由於其投資策略明確聚焦少數科技巨頭，權重高度集中於七大科技企業，與成分股僅有10檔、同樣屬於高集中度設計的統一FANG+（00757），在結構特性上具備可比較性。

長期報酬最容易被忽略的關鍵

投資人選擇ETF，看重的正是「簡單、透明、成本相對低廉」的特性，而成本結構本身，正是ETF能否長期發揮效果的重要基礎。

以009815為例，其年度管理費用率約為0.30%，在同類型產品中屬於相對精簡的水準，有助於降低長期持有時費用對報酬的侵蝕。

權重設計差異 等權重與市值加權的取捨

在權重設計上，00757採用等權重配置，成分股在定期再平衡時需回到固定比例。

當個別股票漲跌幅差距拉大時，調整幅度與交易次數也會隨之增加，內含成本因此上升。

009815採用市值加權方式，成分股權重會隨市值自然變動，僅在必要時進行調整，整體再平衡所帶來的交易成本相對較低。

再平衡成本：調整頻率如何影響長期效率

市值型設計的優勢不只反映在成本控管上，也較容易貼近市場動能。當市場處於相對有效率的狀態時，市值成長較快的企業，其權重會自然提高，形成動能延續的效果。

這樣的調整邏輯，與市值型ETF如元大台灣50（0050）的設計概念相近，因此成分股異動頻率通常不高。

從成分股結構來看，009815前十大持股比重接近八成，主因在於其核心成分多為市值規模極大的全球科技龍頭企業，包括Apple、NVIDIA、Microsoft、Google、Amazon、台積電ADR等，皆屬於市值超過一兆美元的巨型股，權重完全依市值排序。

其餘成分股同樣來自科技產業，並非小型公司，只是在市值規模上相對前段巨型股較低，因此權重自然較小。

在再平衡頻率方面，市值型設計本身具備權重自動調整的特性，因此半年調整一次已屬合理節奏，且實際調整幅度通常不大，有助於進一步壓低內部交易成本。

相較之下，等權重設計若要維持固定配置比例，往往需要更頻繁地進行調整，長期下來，成本差異可能逐步放大。

009815成長導向設計 非配息取向產品

009815屬於成長導向產品，並未將配息作為主要訴求。是否配息？投信將視實際狀況由內部機制討論決定。

由於成分股多為大型科技成長企業，本身股息率不高，資金多用於再投資與業務擴張，其設計邏輯與高股息型ETF明顯不同。

隨AI發展持續推進，產業界線逐漸模糊，從算力、資料、模型到應用端的整合能力，正加速集中於少數科技巨頭之中。透過以市值加權與成本控管為核心的009815「Magnificent 7 Plus」設計架構，投資人可用相對簡單的方式參與AI長期趨勢，同時降低頻繁調整與費用率對長期投資報酬的影響。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。