15檔主動式ETF資產突破1,500億 00981A人氣、規模暴增雙位數最強

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
15檔主動式ETF受益人、規模。（資料來源：CMoney，截至2025/12/19。依受益人排序）
主動式ETF陣容擴大至15檔，股票型占11檔（台股6檔、海外5檔），總規模正式突破1,500億元，吸引超過67萬投資人熱捧。在激烈的競爭中，主動統一台股增長(00981A)持續獨霸市場，受益人、規模上周增幅維持「雙位數」成長力道，穩坐冠軍寶座。

受益人前五強中，統一投信占兩席，統一00981A受益人上周激增12.38%，總人數突破21萬人，占比達三成，等於每三個主動式ETF投資人中，就有一人持有00981A。主動統一全球創新(00988A)受益人4.7萬人，則是海外主動式ETF人氣王。其餘包括：主動群益台灣強棒(00982A)站上15萬人、主動野村臺灣優選(00980A)有5.6萬人、及新上市的主動復華未來50(00991A)有5萬人。

從規模來看，台股上周大跌導致5檔主動式ETF規模縮水。但是，00981A雖然也隨勢回檔，卻因投資人勇於抄底推升規模，單周逆勢成長11.65%，總規模攀升到475億元，第二名規模為281億元，持續拉開差距。

從成立以來報酬率來看，統計至22日，00981A累計達64.31%、00980A則有54.03%、00982A也達44.83%，績效都優於大盤，值得一提的是，00981A雖然較晚上市，但績效超車，成為人氣和規模快速成長的關鍵。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 台股

