金價飆破4,400美元創高！光洋科閃紅燈領漲黃金概念股 兩檔ETF同樂

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

國際金價再掀歷史狂潮，22日盤中首度衝破每英兩4,400美元關卡，黃金、白銀同步改寫新高，避險資金湧入非孳息資產，也迅速點燃台股黃金概念族群行情，相關個股量價齊揚，成為「吸金」焦點。

受地緣政治風險升溫與市場押注美國將進一步降息影響，黃金現貨價格22日盤中大漲2%，最高來到每英兩4,427.37美元，刷新10月高點；白銀現貨價格更勁揚3.4%，衝上每英兩69.45美元。今年以來金價漲幅逼近七成、銀價狂飆近140%，雙雙可望寫下1979年以來最強勁的全年表現，貴金屬長多格局明確。

金價創高效應迅速反映在台股盤面。光洋科（1785）23日爆出逾3.4萬張大量，股價觸及漲停69.3元，改寫一年多來波段新高，成為族群最亮眼指標；佳龍（9955）同步量增價漲逾4.5%，一舉站上所有短期均線；金益鼎（8390）亦跟漲約3%，挑戰重回10日線，黃金概念族群整體氣勢明顯轉強。

基本面來看，光洋科的成長動能不僅來自金價，更來自其獨特的「材料＋密閉循環」商業模式。公司指出，儲存媒體靶材占VAS收入比重高達42%、全球市占第一，電子半導體靶材占36%，兩大產品合計貢獻VAS收入達78%。在半導體前段製程布局上，光洋科正積極投入微結構控制技術，以因應先進製程對靶材純度與穩定性的嚴苛要求。

隨著AI時代高容量資料中心需求爆發，光洋科硬碟客戶訂單能見度已超過12個月，公司也樂觀看待新一代HAMR技術推進，將進一步拉升非貴金屬用量，直接推升VAS收入占比，成為中長線營運關鍵助力。

展望後市，外資圈對金價依舊偏多。高盛預期，2026年12月金價有望上看每英兩4,900美元，較目前水準仍有逾一成上行空間；瑞銀（UBS）亦給出4,500美元目標價。市場普遍認為，實體需求與地緣政治避險，構成金價中長線支柱，而Fed政策走向與實質利率，則將帶來階段性波動。

法人指出，近期美國就業數據轉弱，強化市場對2026年降息的共識，美元與實質利率承壓，資金自然回流黃金等非孳息資產；同時，美國與委內瑞拉情勢升溫、俄烏戰事遲未落幕，也進一步墊高避險需求。即便聯準會點陣圖仍偏保守，但市場更關注未來主席人選變化，預期政策立場偏鴿，寬鬆想像空間升溫，金價後勢仍具動能。

資本市場端，黃金相關ETF同步走強，期元大S&P黃金正2（00708L）漲逾4%，期元大S&P黃金（00635U）漲近2%，顯示資金布局態度積極。隨著金價站穩歷史高檔，黃金概念族群短線受惠行情延燒，後續仍將緊盯國際政經變化與美國利率政策走向。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

