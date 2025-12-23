近一周台股ETF受益人增逾16萬人 主動式、市值型受青睞

根據臺灣集中保管結算所12月19日（周五）公布的受益人數據，台股ETF當周受益人數增加161,588人，總人數來到12,070,269人，共計有43檔產品受益人增加，進一步觀察市場人氣旺、近一周受益人數增加超過1,000人以上的產品合計則有15檔，從類型來看，以主動式ETF與市值型ETF上榜最多，主動式上榜的產品包括（00991A）、（00981A）、（00982A）、（00985A）、（00980A）、（00984A），市值型上榜的則有（0050）、（006208）、（009803）、（00922）。

從人數來看，增加最多的為剛掛牌上市的00991A，受益人數增加50,503人；其次為0050，單周人數增加474,59人。財富管理專家表示，今年是台灣主動式ETF發展元年，目前共計有6檔產品掛牌，受益人數都在2萬人以上，其中00981A與00982A更分別有近21萬與15萬受益人，顯示市場對主動式ETF的接受程度也有所提高。優勢在於透過經理人與研究團隊主動挖掘市場潛在投資機會，隨著股市處於高檔位階，資金輪動速度快，就12月以來來看，大盤便呈現區間整理態勢，因此在投資操作上也更須彈性調配、靈活操作，因應市況調整持股內容，建議投資人可善用台股主動式ETF來掌握行情。

主動群益台灣強棒(00982A)經理人陳沅易表示，11月台股面臨來自外資獲利了結、美國科技股回檔與聯準會利率路徑不明朗等多重變數，不過12月起在聯準會政策轉為溫和放水下，以及AI長線趨勢不變，台廠作為全球AI產業最重要的供應商，可望持續享有獲利與資本雙漲利多，後市表現仍值關注。在投資布局方面，AI概念股仍可留意，尤以AI規格升級受惠零組件最值關注，其他如半導體廠務工程、封測、記憶體等亦可擇優布局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。