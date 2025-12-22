市值型ETF商品 魅力再現

台股上周周線收黑，昨（22）日在台積電等權值股助攻下，一舉收復28,000點大關。近一周因台股走低，台股ETF績效以高息型ETF表現較佳，昨天在大盤上漲帶動，市值型台股ETF也跟進回神，再現投資吸引力。

法人指出，護國神山昨天上漲2%，成為撐盤關鍵引擎，加權指數單日也上漲1.6%。隨著大盤結束一周鬱悶表現，台股ETF跟進上揚，市值型ETF也一掃上周陰霾。觀察近一周市值型台股ETF表現，凱基優選30（00938）表現突出，不僅成為近一周績效唯一突破2%的市值型ETF，也在市值型ETF表現承壓的一周，逆勢攻進台股ETF績效前十。

此外，包括富邦旗艦50、聯邦台精彩50、華南永昌優選50、富邦摩台等市值型ETF，單周也都有逾1.1%的報酬。

凱基優選30 ETF研究團隊表示，台灣今年前3季GDP 較去年同期成長7.1%，主計處也將明年GDP年增率估值上修至3.5%，後市前景看好。除了AI出口動能仍受市場看好，景氣回升與資金輪動，也有望推升傳產與金融類股表現。投資人可以在波動中把握產業成長機遇，以實現資產長期增值目標。

安聯投信台股團隊表示，大型雲端服務供應商（CSP）持續提高資本支出，顯見擁有足夠算力仍是競爭關鍵，算力硬體不論GPU或ASIC等主要零組件、組裝及配套網路設施仍以台鏈為主，台灣AI供應鏈仍將是未來市場資金焦點。展望2026年到2027年，GPU及客製化晶片（ASIC）將百家爭鳴，部分供給有限零組件甚至已成為戰略物資，顯示AI供應鏈仍具成長利基。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。