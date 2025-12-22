主動式ETF規模創高 00991A、00990A 推升總額突破1,500億

主動式ETF持續發燒，在主動復華未來50（00991A）、主動元大AI新經濟（00990A）兩檔重量級新兵帶動下，上周單周整體受益人數增加11.4萬人，總規模突破1,500億元大關，再創新高。

00991A、00990A兩檔ETF首次募集皆創下逾百億元佳績，根據集保結算所及CMoney統計，00991A自上周四掛牌以來，連三個交易日成交量高居台股主動式ETF冠軍，規模從108億元擴增至152億元，首次揭露的受益人數站上5萬人大關，成為近一周增長冠軍；00990A本周一掛牌，首日成交量近16萬張，拿下單日全ETF成交量冠軍，總受益人數則有2.6萬人，受益人數單周增長位居亞軍。

累計目前主動式ETF擴增至15檔，受益人數達67.3萬人，其中，台股主題最受投資人青睞，六檔受益人數占整體比重達72%；以近一周受益人數增加數字來看，台股主動式ETF也是整體成長的主要動能。

主動復華未來50ETF經理人呂宏宇表示，美國記憶體廠美光財報強勁，加上各國央行貨幣政策在年底陸續底定，降低市場不確定性，促使美國科技股止跌回穩，將有利台股多頭格局延續，預期包含記憶體、伺服器、散熱、先進半導體製程等AI供應鏈將是布局成長題材主軸，建議可透過主動式ETF相對靈活的產業布局，掌握新高行情投資機會。

主動元大AI新經濟ETF為目前唯一以AI新經濟作投資主題的主動式ETF，瞄準AI滲透生活後帶來的全新商機，吸引大批資金湧入，初次募集規模近200億元，改寫國內主動式ETF募集紀錄。受惠AI行情熱度，22日掛牌當日勁揚2.6%，更以15.8萬張成交量居冠全市場ETF，顯見民眾投資AI意願強勁。

主動元大AI新經濟ETF研究團隊表示，AI發展無疑是現階段科技投資最明確主軸，除了AI基建高速成長，且在發展初期，還有下一階段技術應用將接續發展。該ETF關注AI投資主題「算力核心」、「資料傳輸與能源」，及「AI智慧應用」，完整涵蓋AI產業各發展階段。

