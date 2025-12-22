海外商品 三主題搶鏡 00910月漲近20% 吸引外資卡位

12月海外ETF表現亮眼，漲幅十強中，太空衛星新科技、中國科技、日本等三大類型表現最為亮眼，漲幅前五名依序為：第一金太空衛星（00910）、復華中國5G、元大全球5G、中信日本商社及中信特選金融。

第一金太空衛星ETF昨（22）日收盤價43.45元，勁揚6.26%，12月以來漲幅逾15%、近一個月漲幅近20%，吸引外資持續卡位投資。

美國總統川普18日發布行政命令，定出2028年前達成太空人重返月球目標，這項行政命令是川普重返白宮後，第一項重大太空政策，也重新為太空衛星股價催油門，這項政策確立未來五年太空產業訂單能見度，美國政府將透過公部門與民間企業合作模作，以利資金持續導入太空產業，受惠利多消息與相關產業訂單展望強勁。

第一金太空衛星ETF經理人曾萬勝指出，追蹤指數Solactive太空衛星指數中的多檔成分股，是美國太空優勢法令直接受惠者，例如，大漲逾37%的直覺機器主要從事月球登入器開發任務，法案將登月時間表提前，也顯示包括月球任務代號IM-3、IM-4可望獲得更多政府預算及優先發射權等，直覺機器從單次任務，逐步轉型為「月球基礎設施服務」。第一金太空衛星ETF為唯一且最純粹的太空衛星概念ETF，投資30檔太空衛星關鍵企業，採取均權配置策略，目前涵蓋四大投資主軸，包括：衛星設備與通訊服務、太空技術、先進衛星，及太空探索。

中信日本半導體經理人許家瑜表示，摩根士丹利近期上調這檔ETF兩大成分股：東京威力科創（TEL）與KOKUSAI目標價。TEL受惠客戶強勁備貨意願，明年成長動能明確；KOKUSAI 則憑藉高技術門檻及七成市占率，避開中國競爭並搶攻AI與HBM商機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。