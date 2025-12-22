25檔債券型ETF 人氣竄升

根據集保中心最新公布的債券ETF受益人數據，包括主動式與被動式債券ETF整體受益人數為180.3萬人，繼10月、11月連兩月下滑後，本月受益人數持續減少，不過仍有25檔債券ETF受益人數不減反增。觀察12月以來人數增加前十名的債券ETF，以非投等債與0-1年期美債最受青睞。

根據統計，受益人增加的前十名中，非投等債ETF有主動中信非投等債（00981D）、第一金優選非投債、群益優選非投等債，而極短天期美債ETF則有國泰US短期公債、群益0-1年美債。顯見儘管聯準會如市場預期於12月降息1碼，但在官員對未來政策路徑仍存分歧下，天期較短、利率風險相對低的債券仍吸引資金配置。

群益優選非投等債ETF經理人李忠泰指出，從非投等債基本面來看，回顧第3季企業財報，非投等債發行企業整體獲利仍保持增長，顯示財務狀況與獲利能力具備一定韌性。在目前利率水準仍具彈性的環境下，企業把握有利條件，透過再融資活動延後債務到期壓力，有助於強化現金流管理，低違約率態勢可望延續，再加上非投等債具備收益優勢，故在基本面、信用面與收益面都維持正向的情況下，具備資金吸引力，表現仍值得關注。

群益0-1美債ETF經理人李鈺涵表示，聯準會宣布月購約400億美元短債，為短債市場提供支撐，加上明年度降息途徑尚未明朗，短債具籌碼面、低利率敏感度，能提供息收等優勢，仍是資金理想避風港。短天期美債信評與流動性表現佳，能提供債息，具低波動特性，適度配置極短天期公債ETF有助強化投組穩定。

富蘭克林證券投顧分析，美國經濟成長前景穩健，有助非投等公司債違約率維持低檔，可做為債券配置核心；新興國家仍有降息空間，殖利率水準更具吸引力，建議布局全球當地公債或新興國家當地公債型基金。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。