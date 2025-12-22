009815押科技 下月開募

大華銀投信宣布將推出台灣首檔聚焦七大科技巨頭的大華美國MAG7+（009815），以七成權重鎖定科技七巨頭（Magnificent 7），再搭配23檔全球頂尖科技企業，打造能夠「100%受惠AI趨勢」的投資組合，並將於2026年1月5日至9日募集。

大華銀投信執行副總張耿豪指出，大華銀投信為台灣首家推出ETF的外商投信，陸續發行台股高股息ETF與優息債券ETF等多檔產品，並躋身台股類型ETF規模第六大投信。大華美國MAG7+鎖定正蓬勃發展的AI產業鏈，協助投資人掌握科技成長趨勢。

這檔ETF追蹤彭博TPEx Magnificent 7 Plus美國大型科技指數，是彭博與櫃買中心聯名的第一檔股票指數。彭博指數亞太產品主管莊戟表示：「很高興能與大華銀投信及櫃買中心攜手，推出全台首檔追蹤彭博市值型股票指數的ETF，是彭博指數在台發展重要里程碑。該指數採獨特「核心+衛星」比例，除了重倉鎖定科技七巨頭，更突破單一交易所限制，將台積電ADR等全球領軍企業納入版圖。」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。