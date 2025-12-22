快訊

三名不同意見大法官遭側翼攻擊 劉靜怡：綠又用老舊手法抹黑

陽光行動／營造業缺工5萬多人…靠阿公級勞工、外籍移工苦撐

009815押科技 下月開募

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

大華銀投信宣布將推出台灣首檔聚焦七大科技巨頭的大華美國MAG7+（009815），以七成權重鎖定科技七巨頭（Magnificent 7），再搭配23檔全球頂尖科技企業，打造能夠「100%受惠AI趨勢」的投資組合，並將於2026年1月5日至9日募集。

大華銀投信執行副總張耿豪指出，大華銀投信為台灣首家推出ETF的外商投信，陸續發行台股高股息ETF與優息債券ETF等多檔產品，並躋身台股類型ETF規模第六大投信。大華美國MAG7+鎖定正蓬勃發展的AI產業鏈，協助投資人掌握科技成長趨勢。

這檔ETF追蹤彭博TPEx Magnificent 7 Plus美國大型科技指數，是彭博與櫃買中心聯名的第一檔股票指數。彭博指數亞太產品主管莊戟表示：「很高興能與大華銀投信及櫃買中心攜手，推出全台首檔追蹤彭博市值型股票指數的ETF，是彭博指數在台發展重要里程碑。該指數採獨特「核心+衛星」比例，除了重倉鎖定科技七巨頭，更突破單一交易所限制，將台積電ADR等全球領軍企業納入版圖。」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

台股收復28100點 新台幣震盪小升收31.523元

投資人擔心AI泡沫 台韓股市成外資提款機

009815銅板價上車科技七巨頭！法人信心十足：有基本面支撐明年仍多頭

台股上漲453點 三大法人買超395億元

相關新聞

主動式ETF規模創高 00991A、00990A 推升總額突破1,500億

主動式ETF持續發燒，在主動復華未來50（00991A）、主動元大AI新經濟（00990A）兩檔重量級新兵帶動下，上周單...

海外商品 三主題搶鏡 00910月漲近20% 吸引外資卡位

12月海外ETF表現亮眼，漲幅十強中，太空衛星新科技、中國科技、日本等三大類型表現最為亮眼，漲幅前五名依序為：第一金太空...

25檔債券型ETF 人氣竄升

根據集保中心最新公布的債券ETF受益人數據，包括主動式與被動式債券ETF整體受益人數為180.3萬人，繼10月、11月連...

009815押科技 下月開募

大華銀投信宣布將推出台灣首檔聚焦七大科技巨頭的大華美國MAG7+（009815），以七成權重鎖定科技七巨頭（Magnif...

市值型ETF商品 魅力再現

台股上周周線收黑，昨（22）日在台積電等權值股助攻下，一舉收復28,000點大關。近一周因台股走低，台股ETF績效以高息...

00940配息出爐！連兩個月配這數字

元大台灣價值高息（00940）22日公告2026年1月的配息資訊，每受益權單位擬配發0.045元，金額連續兩個月一致，以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。